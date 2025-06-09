Le module os est utilisé pour accéder aux variables d’environnement telles que les identifiants de projet et les clés d’API.

WatsonxLLM est un module langchain_ibm qui s’intègre aux LLM IBM Watson pour générer des sorties à partir de modèles d’IA générative.

ChatWatsonx permet des interactions de type chat à l’aide d’IBM watsonx et de LangChain.

SimpleDirectoryReader permet de charger et de lire des documents à partir d’un répertoire pour l’indexation avec LlamaIndex.

GenParams contient des clés de métadonnées pour configurer les paramètres de génération de texte Watsonx.

SQLiteCache permet de configurer une base de données SQLite local.cache.db pour éviter les appels API redondants et accélérer le développement et les tests.

Nous avons besoin de quelques bibliothèques et modules pour ce tutoriel. Veillez à importer les éléments suivants. S’ils ne sont pas installés, une installation pip résoudra rapidement le problème.