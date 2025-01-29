Les grands modèles de langage (LLM) tels que GPT-3, 4 et PaLM sont communément appelés modèles « boîte noire » car les utilisateurs n’ont pas accès à leurs composants internes, tels que les paramètres, les méthodes de réglage ou les processus de prise de décision.

Cette interaction se fait essentiellement par le biais de prompts textuels qui utilisent des appels d’interface de programmation d’application (API) comme principaux mécanismes d’entrée et de sortie. Bien que ces modèles soient excellents, leur capacité à produire des résultats précis et spécifiques à une tâche dépend souvent fortement de la qualité des prompts.2, 3

Dans ce contexte, le prompt engineering visant à concevoir des prompts ciblées pour orienter le comportement du modèle est pertinent. Les approches manuelles et automatisées ont donné des résultats remarquables. Cependant, elles ne sont pas sans inconvénients, en particulier pour les tâches qui exigent un contrôle strict ou des résultats très spécifiques à chaque résultat.

Par exemple, des tâches telles que la synthèse ou la génération de dialogues demandent que le modèle suive systématiquement des comportements cibles, tels que l’inclusion de détails clés ou le respect d’un modèle de raisonnement strict ou de directives stylistiques prescrites. Les techniques conventionnelles ne suffisent souvent pas à garantir le respect continu de ces exigences nuancées.

Le prompting par stimulus directionnel (DSP) vient combler cette lacune. Le DSP est un petit modèle de politique auxiliaire qui génère des prompts directionnels adaptés aux instances pour guider le LLM dans ses décisions.

Chaque prompt établit un contexte spécifique à l’instance et a pour fonction d’inciter le LLM à générer des réponses plus cohérentes et plus adaptées. En intégrant le DSP dans le processus, les utilisateurs disposent d’un outil puissant pour corriger le comportement des LLM « boîte noire » afin d’obtenir une plus grande cohérence, pertinence et précision dans les travaux qui nécessitent de la précision.1