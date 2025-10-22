Dans ce tutoriel, nous suivrons des instructions étape par étape pour effectuer une technique de prompt engineering appelée role prompting. Nous utiliserons un modèle IBM® Granite pour attribuer des personas pour obtenir des résultats de modèle nuancés.

La technique de role prompting est une méthode de prompt engineering qui demande à un modèle d’intelligence artificielle (IA) d’assumer un rôle ou un persona spécifique lors de la génération d’une réponse. Cette technique peut être utilisée pour guider le ton, le style et le comportement du modèle, ce qui peut conduire à des résultats plus attrayants.

Le prompt engineering consiste à optimiser l’entrée du modèle, afin qu’il fournisse des réponses appropriées et significatives. Zero-shot et apprentissage few-shot sont deux techniques populaires utilisées pour converser avec de grands modèles de langage (LLM). Les LLM ont une aptitude naturelle à effectuer des tâches de traitement automatique du langage naturel (NLP) en raison de leur capacité à traiter le langage humain et à l’interpréter. Les capacités linguistiques des modèles d’IA sont précieuses pour des tâches allant des conversations avec des chatbots aux interactions multi-agent, en passant par l’écriture créative ouverte.

L’IA générative devient plus personnelle lorsqu’il est demandé à un LLM d’agir comme un persona spécifique pour répondre aux besoins spécifiques d’un rôle. Les réponses de l’IA peuvent être plus précises et pertinentes lorsqu’elles reçoivent d’abord un prompt avec un rôle attribué. Les modèles d’IA exploitent d’énormes jeux de données afin qu’un rôle attribué puisse être n’importe quel rôle, qu’il s’agisse d’un enseignant, d’une figure historique, d’un vendeur ou d’autres personnes, selon l’imagination de chacun. Cette capacité fait du role prompting, également appelé persona prompting, une technique très puissante. Le role prompting peut être utilisé pour donner à un chatbot un persona afin de mieux interagir avec les utilisateurs, ou à un agent IA pour mieux interagir avec d’autres agents.