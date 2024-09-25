Qu’est-ce que l’apprentissage few-shot ?

Requête utilisateur : le processus commence par une requête de l’utilisateur, telle que « Ce produit est très rentable ».

Base de données vectorielle : tous les exemples sont stockés dans une base de données vectorielle, optimisée pour la recherche sémantique. Lorsqu’une requête utilisateur est reçue, le système effectue une correspondance sémantique pour trouver les exemples les plus pertinents dans la base de données vectorielle.

Récupération d’exemples pertinents : seuls les exemples les plus pertinents sont récupérés et utilisés pour créer le prompt. Dans cet exemple, la génération augmentée de récupération (RAG) est employée pour récupérer les exemples d’une base de données vectorielle, ce qui permet d’adapter le prompt à la requête spécifique. Bien que la RAG ne soit pas systématiquement requise pour l’apprentissage few-shot, elle peut considérablement renforcer le processus en garantissant que les exemples les plus pertinents dans le contexte sont utilisés, améliorant ainsi les performances du modèle dans certains scénarios.

Création du prompt : le prompt est conçu à partir des exemples récupérés et de la requête de l’utilisateur. Il peut ainsi ressembler à ceci :