Qu'est-ce que le prompt chaining ?

Ce concept est une implémentation avancée du prompt engineering. Il suscite un certain intérêt dans le domaine du NLP en raison de sa capacité à améliorer la qualité et la contrôlabilité de la génération de texte. Une chaîne de prompts efficace peut être préférée à d’autres techniques d’ingénierie, telles que les modèles zero-shot, few-shot ou les modèles affinés personnalisés[2]. En proposant une direction et une structure claires, le prompt chaining aide le modèle à mieux comprendre les intentions de l’utilisateur et à produire des réponses plus précises et plus pertinentes.

Le prompt chaining peut améliorer l’efficacité de l’assistance basée sur l’IA dans divers domaines. En décomposant les tâches complexes en prompts plus petits et en les enchaînant, les développeurs peuvent créer des réponses plus personnalisées et plus précises, adaptées aux besoins de chaque utilisateur. Cette approche améliore non seulement l’expérience utilisateur globale, mais permet également une personnalisation et une adaptabilité accrues face à l’évolution des besoins des utilisateurs ou des scénarios d’application[3].