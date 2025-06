Les assistants d’IA d’IBM utilisent une IA générative pour simplifier l’accès aux informations et l’automatisation dans l’ensemble de votre entreprise, en ciblant les workflows et les processus routiniers ou compliqués pour les employés et les clients.

Conçus pour des cas d’utilisation à fort impact, nos assistants d’IA d’IBM peuvent générer une valeur significative en aidant à améliorer la productivité, l’expérience client, la modernisation des applications et les opérations informatiques. De plus, ils sont ouverts et pensés pour fonctionner avec les systèmes et les modèles dans lesquels vous investissez.