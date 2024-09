Camping World avait besoin d’une solution centrée sur l’humain pour faire évoluer ses opérations et gérer le nombre croissant de clients à la recherche d’une assistance rapide. Après avoir étudié l’approche la plus appropriée pour moderniser son centre d’appels, le détaillant a finalement opté pour un outil d’IA cognitive développé par IBM.

« Nous devons penser différemment afin d’identifier la meilleure solution pour servir nos clients. IBM nous a offert des options que nous n’avions pas avec notre technologie précédente », précise Mme Wintrow. « IBM nous a présenté différents scénarios, y compris une feuille de route pour développer la technologie, ce qui nous a permis de rationaliser nos processus, d’augmenter l’efficacité de nos agents et, surtout, d’améliorer considérablement l’expérience globale de nos clients. »

La solution, basée sur IBM watsonx Assistant, intègre de manière transparente LivePerson (lien externe à ibm.com), une plateforme cloud conversationnelle, et a été déployée sur toutes les propriétés Web pour augmenter le nombre des questions traitées et des fonctionnalités téléphoniques. Elle met en relation les clients de Camping World avec un agent conversationnel afin de permettre aux agents humains de prendre en charge les conversations plus complexes. Cet agent conversationnel, baptisé Arvee, garantit des temps de réponse plus rapides et plus efficaces grâce à des fonctions de routage dynamique et de gestion de la capacité. La possibilité de générer des prospects en dehors des heures de travail qu’offre Arvee est une fonctionnalité dont l’équipe ne disposait pas auparavant et qui permet aux agents humains de suivre facilement les demandes des clients et d’y répondre de manière proactive.

L’équipe de Camping World a commencé avec 75 à 100 intentions et a depuis été en mesure de s’adapter aux domaines dans lesquels les clients rencontraient des obstacles et d’améliorer plusieurs itérations. IBM a en outre ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que le canal SMS, qui permet aux clients de passer à la messagerie SMS au cours de leur appel. La dernière amélioration déployée permet également de lancer des campagnes SMS sortants pour atteindre les clients et augmenter les ventes.

Les deux équipes sont même allées plus loin en intégrant des améliorations supplémentaires dans le back-end qui ont étendu les capacités de l’agent conversationnel gérant les scénarios client, ce qui a amélioré l’efficacité des agents humains et la satisfaction des clients. En plus de proposer une FAQ composée de plus de 30 questions, l’agent conversationnel s’intègre aux plateformes Oracle et Salesforce pour répondre aux requêtes et trouver les informations sur les clients rapidement et efficacement.

« Les agents apprécient la facilité avec laquelle ils peuvent interagir avec les clients à l’aide d’IBM watsonx Assistant, car Arvee est très chaleureux lorsqu’il transfère les clients aux agents », souligne M. Shah. « De plus, le fait d’avoir accès aux statistiques et aux indicateurs d’engagement client sur un tableau de bord aide grandement les agents à rester organisés. Tout est très intuitif. »

Le processus de mise en œuvre s’est déroulé par vagues afin de ne pas interrompre les activités quotidiennes. « Nous n’avons rencontré aucun problème technique lors de la migration et je pense que cela témoigne de la bonne collaboration entre l’équipe IBM et nos équipes techniques », ajoute Mme Wintrow. « IBM a très bien compris les difficultés et défis rencontrés par nos équipes parfois disjointes. Nous avons été très bien accompagnés. »