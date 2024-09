L’émission et l’obtention d’un prêt hypothécaire peuvent toutefois se compliquer au fur et à mesure de l’évolution des réglementations, des produits et des processus.Les banques doivent être en mesure d’accéder à des informations précises sur leurs politiques et de les appliquer aux besoins uniques de chaque client en temps réel, tout au long du processus d’achat d’un logement.

En partenariat avec IBM, NatWest Group résout ce problème avec un programme numérique d’aide aux prêts hypothécaires.