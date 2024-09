ACCES a fait appel à Newcomp pour obtenir une aide au développement et un soutien en matière d'IA. Une fois les exigences définies, l'équipe d'ACCES et de Newcomp a utilisé un processus agile et itératif pour développer l'agent virtuel : le personnel d'ACCES a apporté ses connaissances métier et Newcomp a fourni son expertise technologique. Le développement itératif a bien servi le projet lorsque la pandémie a éclaté, car il a fallu apporter des changements considérables aux workflows et aux dialogues de l'IA pour prendre en compte le fonctionnement à distance. « Pendant la pandémie, nous avons dû suspendre la prestation des services en personne, explique M. Dhiman. En conséquence, nous avons également dû procéder à de nombreux ajustements dans le processus de développement de l'IA. »

La solution est alimentée par le logiciel IBM Watson® Assistant, qui fournit l'interface conversationnelle alimentée par l'IA, et la solution IBM Watson Discovery, un moteur de recherche intelligent et d'analyse de texte qui récupère le contenu non structuré en réponse aux requêtes de l'utilisateur.Les deux services d'IA fonctionnent sur IBM Cloud®, ce qui permet à l'équipe de développement d'avoir une vue consolidée des services qui alimentent l'agent : l'état actuel des services ainsi qu'une vue rétrospective de l'utilisation des services.Cela favorise les discussions sur la manière d'améliorer et d'optimiser la solution grâce à l'innovation en matière d'IA.

Les développeurs ont également intégré l'assistant à Salesforce. Cette intégration permet d'intégrer automatiquement les profils des utilisateurs dans l'outil de gestion de la relation client (CRM) en tant que leads à suivre par le personnel d'ACCES.

Une fois le développement terminé, ACCES a baptisé l'agent VERA, acronyme de Virtual Employment and Resource Attendant (assistant virtuel pour l'emploi et les ressources). Il s'agit de l'un des premiers assistants d'intelligence artificielle à être déployé dans le secteur canadien des services d'emploi à but non lucratif.

VERA s'occupe de plusieurs aspects du service, 24 h/24, 7 j/7, sans intervention humaine, notamment les suivants :

Répondre aux questions fréquemment posées par les demandeurs d'emploi, les employeurs et les bénévoles.

Orienter les utilisateurs vers certains programmes et services d'ACCES.

Faciliter l'inscription des utilisateurs aux ateliers et aux événements qui correspondent à leurs centres d'intérêt.

Mettre en évidence des liens directs vers des ressources de recherche d'emploi telles que des modèles de CV, des articles, des vidéos et du contenu web.

Automatiser l'envoi d'e-mails aux demandeurs d'emploi.

Accompagner les clients inscrits.

Alimenter la base de données Salesforce CRM avec des profils d'utilisateurs pour que le personnel puisse les utiliser comme leads.

Présent sur plusieurs pages web, VERA comporte sept segments de conversation, comprend plus de 100 intentions d'utilisateurs et dispose de plus de 2 000 documents dans le référentiel Watson Discovery. Des versions personnalisées de la solution apparaissent sur chaque page de programme avec des liens rapides pour l'inscription à une session d'information ou la demande de rappel de l'équipe du programme. De cette manière, la solution vise à transformer la conversation virtuelle autour des programmes en un dialogue avec un agent humain.

« Si les utilisateurs veulent en savoir plus sur un programme particulier et qu'ils se rendent sur cette page, ils peuvent se voir poser des questions pertinentes sur leurs compétences linguistiques, leur niveau d'expérience et ainsi de suite », explique Aimee Holmes, directrice des services numériques d'ACCES. Un autre segment aide les utilisateurs à trouver les programmes qui leur conviennent. Les clients existants ont leur propre segment, qui peut les diriger vers leur conseiller en recherche d'emploi, les inciter à s'inscrire à un événement ou à prendre rendez-vous. Enfin, il existe un segment pour les employeurs intéressés par les services d'ACCES.

VERA propose également des ressources pour les utilisateurs discrets qui ne souhaitent pas s'inscrire mais qui ont besoin d'aide dans leur recherche d'emploi. VERA peut les orienter vers des tutoriels de rédaction de CV, par exemple, ou des conseils pour réussir un entretien d'embauche. Ce type de contenu se termine souvent par la phrase suivante : « Si vous voulez en savoir plus, appelez un conseiller pour que nous puissions travailler avec vous individuellement. » C'est un cercle vertueux qui renforce la crédibilité d'ACCES Employment.