Une fois l'appel d'offres finalisé, la ville d'Helsinki et IBM Consulting ont collaboré pour concevoir la mise en œuvre des assistants virtuels à l'aide d'IBM watsonx Assistant, qui s'exécute initialement sur IBM Cloud.

Le tout premier bot sur lequel l'équipe a planché s'adressait au pôle Sport et loisirs. « Nous avons défini la portée du chatbot et conçu l'expérience utilisateur – par exemple le ton employé et la façon dont l'assistant s'intègre dans l'application de chat sur nos pages Web », explique Janne Kantsila. « Nous avons ensuite commencé à composer le modèle d'entraînement du chatbot pour assurer l'analyse de l'intention et la qualité des réponses. »

Lors de la co-création du modèle d'entraînement avec la ville, IBM Consulting a appliqué des éléments de la méthodologie IBM Garage™, un cadre de développement éprouvé qui allie humains, processus et technologie pour transformer les entreprises et leur culture. « Nous n'avions pas accès aux journaux de notre chat de service client », précise Janne Kantsila. « À la place, nous avons mené de petits ateliers avec nos agents pour identifier les requêtes les plus courantes parmi les administrés. »

Le travail sur cet assistant digital a débuté en décembre 2020 et son lancement a eu lieu début mars 2021 – soit moins de 3 mois plus tard.Après sa mise en service, les équipes de conception ont continué à suivre et perfectionner les modèles d'intention et l'entraînement des assistants virtuels sur la base des questions posées par les clients en conditions réelles.

Ensuite vint le tour de l'assistant virtuel de conseil maternel, qui s'adressait aux femmes enceintes et aux jeunes mamans. Ce service avait déjà un bot existant, mais il était structuré différemment de l'assistant virtuel IBM watsonx Assistant, et l'équipe a dû repenser le modèle d'intention et créer beaucoup de dialogues à partir de zéro. « Les utilisateurs étaient très heureux de savoir que le chatbot restait bien là », explique Janne Kantsila.

L'équipe a ensuite créé un assistant virtuel informatique interne qui intégrait IBM Watson Discovery afin de pouvoir mener des recherches dans une immense bibliothèque d'instructions relatives aux documents pertinents quand la réponse lui faisait défaut.

L'équipe a ensuite développé un assistant virtuel pour les services locatifs, un bot de services financiers pour aider avec la facturation et les autres requêtes liées à la finance, et un assistant virtuel aider les immigrants et les nouveaux employés internationaux à trouver leurs marques dans la la région d'Helsinki.