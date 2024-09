Pour réduire les erreurs et alléger la charge opérationnelle, le Dr Adams et son équipe ont choisi la solution IBM watsonx Orchestrate pour automatiser les tâches répétitives effectuées par des employés comme les représentants du service client, les chefs de projet et les comptables. Ils ont commencé par optimiser les workflows portant sur l’intégration des clients, la gestion de projet et les rapports de dépenses. Watsonx Orchestrate a aidé l’équipe à automatiser les nombreuses étapes de ces processus longs et sujets aux erreurs qui sont essentiels à l’entreprise. « En automatisant les workflows fastidieux avec Orchestrate, nous allégeons la charge de nos collaborateurs pour qu’ils se consacrent à des tâches plus stratégiques et à leur propre développement, tout en améliorant l’efficacité globale de nos opérations », ajoute M. Adams.

La distribution et le traitement de documents ont été parmi les premiers cas d’utilisation que le Dr Adams et son équipe ont mis en œuvre au sein d’Avid Solutions. « Pour le workflow de traitement des documents, watsonx surveille les e-mails au fur et à mesure qu’ils arrivent. Il recherche les messages qui présentent un ensemble de critères défini, comme une ligne d’objet et un document en pièce jointe, puis envoie le document vers un référentiel spécifique de notre système de classement basé sur le cloud », explique-t-il. Ce cas d’utilisation n’est que le début.