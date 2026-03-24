Agent de codage IA pour les entreprises

Faites confiance à IBM® Bob pour accélérer l’innovation, optimiser votre productivité et améliorer le développement d’applications modernes.

Démo interactive

Concevez plus rapidement avec un partenaire IA

Les environnements de développement agentique redéfinissent la façon dont les entreprises conçoivent et modernisent leurs logiciels : ils coordonnent la planification, l’exécution et la vérification tout au long du SDLC afin que les équipes puissent livrer plus rapidement, mettre à niveau les systèmes hérités en continu et maintenir la sécurité et la gouvernance dont les entreprises ont besoin.

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Productivité de l’ingénierie à l’échelle

Réalisez des gains de productivité de 20 à 80 % sur les tâches du SDLC, tout en économisant plus de 90 % du temps consacré autrefois aux tâches répétitives.
Accélération de la création de valeur

Réalisez des travaux d’ingénierie complexes 20 à 40 % plus rapidement et réduisez les efforts de 50 à 80 % pour les workflows structurés.
Efficacité des coûts prévisibles

Réduisez les dépenses de calcul de l’IA d’environ 40 % et diminuez le coût par fonctionnalité grâce à une détection plus précoce des problèmes et à une réduction du nombre de reprises.
Détection des risques plus précoce et diminution du nombre d’incidents

Identifiez les vulnérabilités plus tôt pour réduire les problèmes en aval et améliorer la préparation aux audits.

Fonctionnalités

Modes agentiques : Code, Ask, Plan, Advanced, Orchestrator

Les modes agentiques dans Bob permettent aux équipes de planifier, de raisonner, de mettre en œuvre et de valider des changements complexes dans le code et les systèmes, garantissant ainsi des résultats de haute qualité, et pas seulement la génération de code.

  • Ask : comprenez des concepts ou analysez un code existant sans le modifier
  • Plan : concevez une architecture informée ou créez un plan technique avant la mise en œuvre.
  • Code : mettez en œuvre des fonctionnalités, corrigez des bugs ou améliorez le code.
  • Advanced : accédez à tous les outils pour les workflows de développement complexes
  • Orchestrator : coordonnez des tâches complexes à travers plusieurs modes.
Interface de chat des modes agentiques sur IBM Bob

Modernisation accélérée, qualité préservée

La modernisation devient un processus prévisible et progressif plutôt qu’une initiative extrêmement risquée. Ces environnements gèrent la restructuration, les transitions de cadres, les mises à jour des dépendances et la régénération des tests de manière à protéger l’intégrité du système et à favoriser des progrès mesurables. 

  • Restructurations sur tous les référentiels, mises à jour des dépendances et migrations de cadres​

  • Régénération automatique des tests et alignement CI​

  • Permet aux programmes de modernisation de progresser en continu, avec une réduction mesurable des risques à chaque étape

Interface de comparaison de code sur IBM Bob

Approche shift left, sans friction

Bob intègre la sécurité au développement quotidien grâce à des analyses en temps réel et à des contrôles automatisés qui détectent les vulnérabilités lors de la création du code, et non après coup.

  • Détection précoce dans l’IDE et évaluation PR​

  • Moins d’incidents et moins de reprises en aval​

  • Confiance renforcée grâce à des garde-fous automatisés, vérifiables et intégrés au moment de la conception

Tableau de bord des résultats sur IBM Bob avec éditeur de code

Contrôle des coûts moteur d’innovation

En sélectionnant les capacités d’IA adaptées à chaque tâche et en minimisant les cycles de calcul redondants, cette catégorie crée un modèle de coût discipliné pour le développement assisté par l’IA. Les responsables bénéficient ainsi d’une attribution plus claire des dépenses et de coûts d’exploitation plus prévisibles.

  • Des résultats prévisibles et une discipline des coûts grâce à une exécution adaptée aux tâches, en utilisant le modèle adapté.​

  • Les chemins d’exécution déterministes réduisent les pertes et les reprises.​​

  • Permet de prévoir les dépenses d’IA avec une visibilité centralisée et un contrôle des politiques (Bobalytics)​

Tableau de bord Bobalytics

Cas d’utilisation

IBM Bob accélère le développement logiciel en automatisant des tâches complexes et chronophages, de la création de nouvelles fonctionnalités à la modernisation des systèmes hérités et au renforcement de la livraison sécurisée, afin d’aider les équipes à livrer des logiciels de haute qualité, plus facilement.
Tests et automatisation de la qualité

Concevez des cadres d’automatisation de test complets et générez rapidement une couverture de test exhaustive, afin de renforcer la fiabilité des versions sans ralentir la livraison.
Développement de fonctionnalités

Comprenez plus rapidement les bases de code complexes grâce à des informations architecturales permettant aux équipes de déployer de nouvelles fonctionnalités avec assurance.
Intégration d’API et automatisation

Concevez des agents d’intégration et des serveurs MCP prêts à être utilisés en seulement quelques minutes afin d’accélérer l’automatisation des workflows métier.
Modernisation des applications

Modernisez les systèmes Java, COBOL, RPG et mainframe en procédant à une rétro-ingénierie du code non documenté et en exécutant des mises à niveau validées en quelques jours, au lieu de plusieurs mois.
Passez à l’étape suivante

Commencez à concevoir des logiciels de qualité, plus rapidement. Découvrez Bob en action. Commencez votre essai gratuit ou réservez un rendez-vous avec un expert pour en savoir plus.

  1. Essai gratuit