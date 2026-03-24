Faites confiance à IBM® Bob pour accélérer l’innovation, optimiser votre productivité et améliorer le développement d’applications modernes.
Les environnements de développement agentique redéfinissent la façon dont les entreprises conçoivent et modernisent leurs logiciels : ils coordonnent la planification, l’exécution et la vérification tout au long du SDLC afin que les équipes puissent livrer plus rapidement, mettre à niveau les systèmes hérités en continu et maintenir la sécurité et la gouvernance dont les entreprises ont besoin.
Réalisez des gains de productivité de 20 à 80 % sur les tâches du SDLC, tout en économisant plus de 90 % du temps consacré autrefois aux tâches répétitives.
Réalisez des travaux d’ingénierie complexes 20 à 40 % plus rapidement et réduisez les efforts de 50 à 80 % pour les workflows structurés.
Réduisez les dépenses de calcul de l’IA d’environ 40 % et diminuez le coût par fonctionnalité grâce à une détection plus précoce des problèmes et à une réduction du nombre de reprises.
Identifiez les vulnérabilités plus tôt pour réduire les problèmes en aval et améliorer la préparation aux audits.
Les modes agentiques dans Bob permettent aux équipes de planifier, de raisonner, de mettre en œuvre et de valider des changements complexes dans le code et les systèmes, garantissant ainsi des résultats de haute qualité, et pas seulement la génération de code.
La modernisation devient un processus prévisible et progressif plutôt qu’une initiative extrêmement risquée. Ces environnements gèrent la restructuration, les transitions de cadres, les mises à jour des dépendances et la régénération des tests de manière à protéger l’intégrité du système et à favoriser des progrès mesurables.
Restructurations sur tous les référentiels, mises à jour des dépendances et migrations de cadres
Régénération automatique des tests et alignement CI
Permet aux programmes de modernisation de progresser en continu, avec une réduction mesurable des risques à chaque étape
Bob intègre la sécurité au développement quotidien grâce à des analyses en temps réel et à des contrôles automatisés qui détectent les vulnérabilités lors de la création du code, et non après coup.
Détection précoce dans l’IDE et évaluation PR
Moins d’incidents et moins de reprises en aval
Confiance renforcée grâce à des garde-fous automatisés, vérifiables et intégrés au moment de la conception
En sélectionnant les capacités d’IA adaptées à chaque tâche et en minimisant les cycles de calcul redondants, cette catégorie crée un modèle de coût discipliné pour le développement assisté par l’IA. Les responsables bénéficient ainsi d’une attribution plus claire des dépenses et de coûts d’exploitation plus prévisibles.
Des résultats prévisibles et une discipline des coûts grâce à une exécution adaptée aux tâches, en utilisant le modèle adapté.
Les chemins d’exécution déterministes réduisent les pertes et les reprises.
Permet de prévoir les dépenses d’IA avec une visibilité centralisée et un contrôle des politiques (Bobalytics)
IBM Bob accélère le développement logiciel en automatisant des tâches complexes et chronophages, de la création de nouvelles fonctionnalités à la modernisation des systèmes hérités et au renforcement de la livraison sécurisée, afin d’aider les équipes à livrer des logiciels de haute qualité, plus facilement.
Concevez des cadres d’automatisation de test complets et générez rapidement une couverture de test exhaustive, afin de renforcer la fiabilité des versions sans ralentir la livraison.
Comprenez plus rapidement les bases de code complexes grâce à des informations architecturales permettant aux équipes de déployer de nouvelles fonctionnalités avec assurance.
Concevez des agents d’intégration et des serveurs MCP prêts à être utilisés en seulement quelques minutes afin d’accélérer l’automatisation des workflows métier.
Modernisez les systèmes Java, COBOL, RPG et mainframe en procédant à une rétro-ingénierie du code non documenté et en exécutant des mises à niveau validées en quelques jours, au lieu de plusieurs mois.
Artur Skowronski
Responsable de l’ingénierie, Java & Kotlin
Bob est le premier outil de ce type à traiter Java comme un citoyen de haut rang. L’outil fonctionne très bien et capture l’intention de modernisation. ”
Hans Boef
Responsable des consultants techniques et du support, Novadoc
Bob a fait preuve d’un niveau d’intelligence et de compréhension contextuelle qui va au-delà de tout ce que j’ai pu constater dans d’autres outils. ”
Steve Cast
Directeur de cabinet, Fresche Solutions
Bob intègre des garde-fous; L’outil fonctionne dans différents modes, vous permettant d’approuver ses suggestions avant que des modifications ne soient apportées à votre code source. ”