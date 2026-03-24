Les environnements de développement agentique redéfinissent la façon dont les entreprises conçoivent et modernisent leurs logiciels : ils coordonnent la planification, l’exécution et la vérification tout au long du SDLC afin que les équipes puissent livrer plus rapidement, mettre à niveau les systèmes hérités en continu et maintenir la sécurité et la gouvernance dont les entreprises ont besoin.