Démêler le passé, reconstruire le futur, avec Bob

Apporter clarté, rapidité et modernisation aux systèmes critiques d’APIS IT.
APIS IT, un fournisseur public croate de TIC dédié aux services numériques du gouvernement, devait moderniser un large éventail de systèmes critiques qui avaient accumulé une dette technique pendant plusieurs dizaines d’années. Plusieurs workloads fondamentaux, notamment les tâches JCL/PL/I (Job Control Language/Programming Language One) du début des années 1990, les applications Java 8 et un système EGL (Enterprise Generation Language) vieux de 20 ans fonctionnant sur IBM CICS (Customer Information Control System), étaient peu ou pas documentés et dépendaient fortement des connaissances institutionnelles. Cela rendait difficile la compréhension des architectures à l’état actuel et ralentissait les efforts visant à planifier la modernisation en toute sécurité. Dans le même temps, l’équipe de test avait besoin d’une solution d’automatisation complète capable d’orchestrer les API REST (Representational State Transfer), les services SOAP (Simple Object Access Protocol) et les interactions avec les bases de données, des capacités dont le développement à partir de zéro prenait traditionnellement des semaines, voire des mois.
D’autres besoins de modernisation sont apparus dans le domaine .NET d’APIS IT, où un service SOAP vieux de dix ans nécessitait une migration vers une architecture REST moderne, et où un gestionnaire d’API interne .NET Core 3.1 avait accumulé des dépendances inutiles et une dette technique. La mise à jour manuelle de ces systèmes aurait nécessité un effort d’ingénierie considérable et introduit des risques sur toutes les plateformes.
Pour progresser, APIS IT avait besoin d’une solution capable d’interpréter rapidement les systèmes hérités, d’accélérer la documentation et de soutenir la modernisation à l’échelle des applications mainframe et modernes.
Dans le cadre de son programme de transformation global, APIS IT a commencé les premiers tests d'IBM Bob, le partenaire SDLC d’IBM. L’architecture hybride, ouverte et extensible de Bob lui a permis de s’intégrer directement à l’environnement existant d’APIS IT, permettant ainsi une analyse rapide des systèmes hérités et modernes avec un minimum de configuration.
APIS IT a d’abord appliqué Bob à ses workloads les plus complexes sur les workloads de mainframe et hérités. Grâce à une exécution coordonnée et à une validation automatisée, Bob a analysé plus de 36 tâches JCL et une application PL/I à modules multiples, en procédant à une rétro-ingénierie des flux d’exécution et des dépendances, tout en générant une documentation technique complète et des diagrammes d’architecture Mermaid. Bob a également interprété une application EGL/CICS vieille de 20 ans, en produisant une documentation complète multiformat et un outil Python pour la conversion des diagrammes afin de clarifier l’architecture, ce qui nécessitait auparavant un effort manuel considérable.
Dans l’écosystème .NET, Bob a enregistré une accélération similaire. Grâce à une planification en plusieurs étapes et à un raffinement itératif, Bob a refactorisé un service SOAP vieux de 10 ans en une API REST moderne .NET 8 en quelques heures, préservant la logique métier existante tout en générant du code prêt à la production sans aucune erreur de compilation. Bob a également modernisé le gestionnaire d’API interne .NET Core 3.1 d’APIS IT en supprimant les dépendances de base de données inutiles, en simplifiant les modèles surdimensionnés, en migrant la configuration vers les fichiers d’application et en mettant à niveau la solution vers .NET 8. Tout au long du processus, les capacités de Bob en matière de shell et de shell distant ont permis le nettoyage des dépendances, la validation de la construction et la documentation détaillée de l’architecture avant et après.
IBM Bob a réalisé des gains rapides et concrets sur certaines des priorités de modernisation les plus complexes de l’entreprise. Il a permis aux équipes d’interpréter des workloads hérités qui n’étaient plus documentés depuis des décennies, en produisant une documentation complète en langue croate pour les travaux JCL/PL/I avec une précision de 100 % vérifiée par l’opérateur. Cette clarté a permis de poursuivre en toute sécurité les efforts de modernisation qui dépendaient depuis longtemps des connaissances institutionnelles. Bob a également apporté de la transparence à un système EGL/CICS très ancien, en générant une documentation d’architecture multiformat et une analyse de processus 10 fois plus rapide que les méthodes manuelles, donnant à APIS IT un aperçu exploitable de l’une de ses plateformes les plus critiques.
Pour soutenir les tests, Bob a permis la livraison d’une plateforme complète d’automatisation des tests React + SQLite en seulement deux jours, ce qui représente un gain de productivité de 5 à 6 fois par rapport aux approches traditionnelles assistées par LLM. La solution qui en a résulté a fourni à APIS IT une base modulaire prête à la production pour des tests automatisés sur les workflows REST, SOAP et des bases de données.
Au sein du domaine .NET, Bob a encore réduit les délais de modernisation. Un service SOAP vieux de dix ans a été entièrement refactorisé en une API REST moderne en quelques heures, avec 100 % du code mis à jour sans aucun problème de compilation. Bob a également simplifié un gestionnaire d’API interne en supprimant les dépendances inutiles, en rationalisant les schémas architecturaux, en migrant des configurations et en mettant à jour la solution vers .NET 8 — un travail qui nécessitait généralement des semaines, achevé ici en cinq à six heures. Ces améliorations ont réduit la base de code de 30 %, éliminé 50 % des dépendances et amélioré les performances ainsi que l’efficacité de la mémoire.
Bob a aidé APIS IT à surmonter des obstacles de longue date et à accélérer les progrès dans ses systèmes hérités et modernes. Avec une précision, une rapidité et une vision architecturale constantes, Bob a permis à APIS IT de passer de la découverte à la livraison en toute confiance, et d’obtenir des résultats en quelques heures au lieu de quelques semaines.
APIS IT est le principal fournisseur public de TIC en Croatie et un partenaire technologique clé du gouvernement croate. Fort de plus de 60 ans d’expérience, il fournit des services informatiques sécurisés et de haute qualité qui soutiennent la transformation numérique de l’administration publique et modernisent les processus opérationnels gouvernementaux.
Toutes les expériences client sont basées sur une version préliminaire d’IBM Bob. Tous les résultats sont basés sur les informations communiquées par le client. Les spécifications et les fonctionnalités du produit final peuvent différer de celles de la version préliminaire. Les résultats individuels peuvent varier.
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.