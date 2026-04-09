Démêler le passé, reconstruire le futur, avec Bob

IBM Bob a réalisé des gains rapides et concrets sur certaines des priorités de modernisation les plus complexes de l’entreprise. Il a permis aux équipes d’interpréter des workloads hérités qui n’étaient plus documentés depuis des décennies, en produisant une documentation complète en langue croate pour les travaux JCL/PL/I avec une précision de 100 % vérifiée par l’opérateur. Cette clarté a permis de poursuivre en toute sécurité les efforts de modernisation qui dépendaient depuis longtemps des connaissances institutionnelles. Bob a également apporté de la transparence à un système EGL/CICS très ancien, en générant une documentation d’architecture multiformat et une analyse de processus 10 fois plus rapide que les méthodes manuelles, donnant à APIS IT un aperçu exploitable de l’une de ses plateformes les plus critiques.

Pour soutenir les tests, Bob a permis la livraison d’une plateforme complète d’automatisation des tests React + SQLite en seulement deux jours, ce qui représente un gain de productivité de 5 à 6 fois par rapport aux approches traditionnelles assistées par LLM. La solution qui en a résulté a fourni à APIS IT une base modulaire prête à la production pour des tests automatisés sur les workflows REST, SOAP et des bases de données.

Au sein du domaine .NET, Bob a encore réduit les délais de modernisation. Un service SOAP vieux de dix ans a été entièrement refactorisé en une API REST moderne en quelques heures, avec 100 % du code mis à jour sans aucun problème de compilation. Bob a également simplifié un gestionnaire d’API interne en supprimant les dépendances inutiles, en rationalisant les schémas architecturaux, en migrant des configurations et en mettant à jour la solution vers .NET 8 — un travail qui nécessitait généralement des semaines, achevé ici en cinq à six heures. Ces améliorations ont réduit la base de code de 30 %, éliminé 50 % des dépendances et amélioré les performances ainsi que l’efficacité de la mémoire.

Bob a aidé APIS IT à surmonter des obstacles de longue date et à accélérer les progrès dans ses systèmes hérités et modernes. Avec une précision, une rapidité et une vision architecturale constantes, Bob a permis à APIS IT de passer de la découverte à la livraison en toute confiance, et d’obtenir des résultats en quelques heures au lieu de quelques semaines.