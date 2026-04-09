Le nouveau rythme de la modernisation

Modernisation pilotée par l’IA, réalisée avec IBM Bob
BlueApp, la plateforme de mise en relation de consultants à grand volume de Blue Pearl, alimentée par la recherche, l’automatisation des workflows et le classement basé sur ML, prenait de l’ampleur et devenait de plus en plus complexe. L’utilisation de Java 11 signifiait que la plateforme ne pouvait pas bénéficier d’une base de support moderne à long terme (LTS) offrant une sécurité et une conformité renforcées, incluant des années de correctifs cumulatifs et des améliorations plus récentes des machines virtuelles Java (JVM), telles que des modèles de concurrence plus efficaces.
Au niveau de l’ingénierie, les développeurs rencontraient des frictions dues à des interfaces de programmation d’applications (API) obsolètes et à des incompatibilités de dépendances qui ralentissaient la livraison et augmentaient la surcharge des tâches de maintenance. Le passage à Java 25 (LTS) a permis de rationaliser le développement, d’aligner la plateforme sur une base technique moderne et de créer un succès interne référençable qui soutient la stratégie plus large de modernisation assistée par l’IA de Blue Pearl. Par le passé, des améliorations similaires nécessitaient environ 30 jours ou plus d’efforts d’ingénierie.
En choisissant IBM Bob, partenaire SDLC d’IBM, Blue Pearl a accéléré l’analyse, la refactorisation et la vérification tout en laissant les commandes aux équipes d’ingénierie grâce à des points de contrôle de gouvernance et à la validation CI/CD. En tant que première utilisatrice de Bob, l’équipe a bénéficié de conseils tenant compte de l’architecture, alignés sur les modèles de conception existants et les bibliothèques internes. Bob a soutenu la refactorisation automatisée des API et hotspots de code obsolètes, fourni des informations sur l’alignement des dépendances pour identifier les problèmes de compatibilité et les voies de mise à niveau viables, et a accéléré la modernisation des tests en mettant à jour et en étendant la couverture unitaire et d’intégration.
La mise à niveau a été réalisée selon une approche structurée de livraison en trois jours. Le premier jour a été consacré à l’évaluation par l’analyse de la base de code et des dépendances, l’identification des API obsolètes, le séquençage et les portes d’acceptation. Le deuxième jour a été dédié à la refactorisation, à la modernisation des modèles, à la mise à niveau des dépendances et à la stabilisation des constructions et des tests. Le troisième jour a permis d’achever la transformation avec des tests unitaires et d’intégration, des comparaisons des performances par rapport à la base de référence, des contrôles de sécurité, le déploiement et une version surveillée. Cette approche a créé un processus de livraison reproductible que Blue Pearl peut proposer sous la forme d’une offre de modernisation prête à l’emploi.
La modernisation a permis à BlueApp de réaliser des gains d’efficacité et de qualité considérables. En réalisant le passage à Java 25 (LTS) en seulement trois jours (contre environ 30 jours habituellement pour des efforts similaires), Blue Pearl a obtenu un cycle de livraison plus rapide d’environ 90 % et a préservé plus de 160 heures d’ingénierie pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Le déploiement est entré en production sans aucun défaut post-déploiement pendant la période de stabilisation initiale, soulignant la fiabilité de la mise à niveau. Les performances de référence ont montré des temps de réponse environ 15 % plus rapides sur les workflows clés, et la migration vers une base LTS moderne a renforcé la posture de sécurité globale de la plateforme.
Cet engagement a également créé un élan stratégique pour Blue Pearl et IBM. L’équipe a mis en place un mouvement de modernisation reproductible qui peut être étendu aux produits internes, afin de soutenir les efforts futurs en matière de normalisation, d’automatisation de la documentation, de refactorisation et d’amélioration de la qualité. Parallèlement, le succès de cette initiative a fait de la modernisation de Java une offre solide dans le cadre de programmes plus larges de migration et de modernisation vers le cloud, offrant ainsi à 15 à 20 opportunités client pour des engagements similaires. Blue Pearl et IBM envisagent également d’organiser ensemble des ateliers et des évaluations pour identifier les candidats à la modernisation rapide, ce qui renforce l’impact de cette première transformation assistée par Bob.
Basée en Afrique du Sud, Blue Pearl est un développeur de solutions cloud et un partenaire de conseil de premier plan. L’équipe de Blue Pearl fournit des services de conseil professionnels, adaptés pour renforcer les stratégies commerciales et la gestion de ses clients. Sa priorité est d’ajouter de la valeur à chaque entreprise en l’écoutant, en l’analysant et en créant des solutions personnalisées qui stimulent la croissance et l’innovation.
Toutes les expériences client sont basées sur une version préliminaire d’IBM Bob. Tous les résultats sont basés sur les informations communiquées par le client. Les spécifications et les fonctionnalités du produit final peuvent différer de celles de la version préliminaire. Les résultats individuels peuvent varier.
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.