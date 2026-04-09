Le nouveau rythme de la modernisation

En choisissant IBM Bob, partenaire SDLC d’IBM, Blue Pearl a accéléré l’analyse, la refactorisation et la vérification tout en laissant les commandes aux équipes d’ingénierie grâce à des points de contrôle de gouvernance et à la validation CI/CD. En tant que première utilisatrice de Bob, l’équipe a bénéficié de conseils tenant compte de l’architecture, alignés sur les modèles de conception existants et les bibliothèques internes. Bob a soutenu la refactorisation automatisée des API et hotspots de code obsolètes, fourni des informations sur l’alignement des dépendances pour identifier les problèmes de compatibilité et les voies de mise à niveau viables, et a accéléré la modernisation des tests en mettant à jour et en étendant la couverture unitaire et d’intégration.

La mise à niveau a été réalisée selon une approche structurée de livraison en trois jours. Le premier jour a été consacré à l’évaluation par l’analyse de la base de code et des dépendances, l’identification des API obsolètes, le séquençage et les portes d’acceptation. Le deuxième jour a été dédié à la refactorisation, à la modernisation des modèles, à la mise à niveau des dépendances et à la stabilisation des constructions et des tests. Le troisième jour a permis d’achever la transformation avec des tests unitaires et d’intégration, des comparaisons des performances par rapport à la base de référence, des contrôles de sécurité, le déploiement et une version surveillée. Cette approche a créé un processus de livraison reproductible que Blue Pearl peut proposer sous la forme d’une offre de modernisation prête à l’emploi.