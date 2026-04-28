Comment Blue Pearl a modernisé une base de code obsolète et corrigé une posture de sécurité à risque grâce à IBM Bob

L’IDE d’IBM a permis de condenser une modernisation d’application d’un mois en un projet de trois jours, en éliminant pas moins de 127 appels d’API obsolètes. Ce cabinet de conseil en informatique a ainsi pu mettre au point une nouvelle version simplifiée de son application, qu’il a ensuite déployée auprès de plus de 30 000 utilisateurs en un temps record.
Note de la rédaction : IBM Bob est désormais disponible au grand public. Cet article est le premier d’une courte série de témoignages techniques de clients qui examinent en détail comment l’assistant de développement basé sur l’IA d’IBM a contribué à moderniser d’anciennes bases de code, à créer une nouvelle documentation, à garantir la conformité et à suggérer des mises à jour de sécurité essentielles.
Pour de nombreux développeurs, l’idée de passer d’une application client de Java 11 vers Java 21 leur inspire une certaine appréhension. À cela s’ajoutent d’autres défis, tels que les API obsolètes, les dépendances dépassées présentant des failles de sécurité connues et le code non testé, ce qui rend la perspective de la modernisation particulièrement intimidante.
Pendant des années, ce projet est resté en attente chez Blue Pearl, un cabinet de conseil informatique sud-africain et partenaire d’IBM. Blue App est sa plateforme phare de mise en relation de talents, qui met en contact environ 26 000 consultants et indépendants avec des entreprises clientes, parmi lesquelles figurent de grands établissements financiers, des sociétés technologiques mondiales et des cabinets de conseil de premier plan.
Une approche traditionnelle de la modernisation de l’application aurait nécessité plus de 30 jours-personnes de travail intensif de la part des développeurs et présenté un risque de régression important. Ces facteurs étaient inacceptables compte tenu des délais imposés par les clients et de la capacité de sprint de l’équipe de Blue Pearl. Le cabinet s’est alors tourné vers IBM Bob, l’environnement de développement intégré (IDE) d’IBM, dans le but d’accélérer la modernisation.
Les résultats ont été impressionnants, puisque la plateforme a été modernisée en trois jours. Bob a permis d’éliminer 127 appels d’API obsolètes (au sein du code source et vers des fournisseurs externes) et d’atteindre une couverture de test de 92 % (partant de zéro test). Il a également permis de mettre en production la plateforme modernisée sans rencontrer de problèmes de déploiement.
La tâche était simple mais complexe : moderniser une plateforme Java très utilisée sans perturber les workflows dont dépendent les clients et les demandeurs d’emploi. Ce qui rendait la tâche difficile, c’était le fait que le système existant, développé en 2020, avait accumulé une dette technique à tous les niveaux de la pile.
Cette dette comprenait des appels d’API obsolètes, plus de 50 dépendances dépassées, plusieurs vulnérabilités et expositions communes (CVE) connues et aucune couverture de test automatisée formelle. Plus important encore, elle comprenait une conception d’infrastructure qui ne répondait plus aux exigences d’échelle et de fiabilité de la plateforme. Le code était absolument chaotique.
La valeur apportée par IBM Bob ne s’est pas limitée à la génération de code. Elle a permis à Blue Pearl de regrouper les phases de découverte, de planification et de transformation du développement en un seul workflow gouverné.
L’ancienne base de code était chaotique et trop complexe, avec de nombreux appels d’API inutiles et une posture de sécurité obsolète. Bob a rapidement mis en évidence ces problèmes, puis a formulé des recommandations de modernisation qui ont permis de transformer l’application en une plateforme plus fluide et plus moderne, loin de l’ancienne application Web.
L’équipe de Blue Pearl a passé environ trois heures à élaborer un prompt détaillé. Elle a fourni à Bob des schémas d’architecture, des informations sur les workflows AWS, des définitions de points de terminaison, les dépendances entre les services, des cartes de flux de données et des descriptions détaillées de la manière dont les clients et les consultants utilisaient l’application. Cette mise en contexte initiale comprenait les remarques des clients et des indépendants sur ce qu’ils attendaient de la plateforme. Ce travail minutieux a joué un rôle significatif dans la qualité du résultat.
À partir de là, Bob a généré une carte des dépendances couvrant l’ensemble du code Java, mis en évidence les appels d’API obsolètes, signalé les bibliothèques dépassées et révélé des points d’intégration qui n’avaient jamais été formellement documentés. L’équipe de Blue Pearl a accepté les recommandations de Bob et lui a donné le feu vert pour moderniser à la fois le code et l’architecture :
La plateforme a également été restructurée en services couplés dotés d’interfaces plus claires, ce qui a amélioré la testabilité et réduit l’impact des changements futurs.
La sécurité et l’architecture opérationnelle ont fait partie de cette même transformation. Blue Pearl a renforcé la logique d’authentification et d’autorisation, normalisé la validation et l’assainissement des entrées, cartographié les flux de données sensibles et introduit la journalisation structurée, des points de tracé distribués et des points de terminaison pour le contrôle de l’état de santé.
Bob a également souligné que le manque d’observabilité constituait un risque architectural. Il a recommandé la mise en place d’une journalisation JSON structurée dépassant les limites des services à l’aide de Logstash Logback Encoder. Il a également préconisé la mise en place d’un traçage distribué avec Micrometer Tracing et le pont OpenTelemetry aux points d’entrée et de sortie HTTP, au niveau des appels de service sortants et de la couche de base de données. Des segments de traçage manuels ont été ajoutés dans la logique métier lorsque cela s’avérait nécessaire.
La modernisation a introduit la journalisation structurée et le traçage distribué de bout en bout sur l’ensemble des services, remplaçant les recherches manuelles dans les journaux par une visibilité complète des traces en quelques secondes. Cela a également amélioré le temps moyen de résolution des bugs, la confiance dans le déploiement, de même que la base de la plateforme pour les futurs workloads IA et cloud natifs.
La base de code modernisée a passé les tests Semgrep, Snyk et SonarQube dès la première tentative. Du côté de la livraison, un développeur senior a examiné chaque recommandation générée par Bob avant sa mise en œuvre, puis l’a validée par le biais de tests d’intégration Jest et d’un UAT interne. L’application a été déployée sur AWS et n’a alors rencontré aucun problème. Les recommandations de Bob ont également influencé des améliorations en matière d’hébergement et de CI/CD.
Le résultat le plus notable est la rapidité : trois jours au lieu de plus de 30 jours-développeurs, soit une livraison environ 90 % plus rapide, pour passer à une nouvelle version Java. Mais le plus important est que Blue App dispose désormais d’une base technique solide pour son application phare.
Blue Pearl fait état des résultats suivants :
L’optimisation de la machine virtuelle Java (JVM) a également entraîné un gain de performance estimé à 15 %.
Cette combinaison change la donne en matière de coût total de possession. Une livraison plus rapide est certes intéressante, mais si elle s’accompagne d’une architecture documentée, de tests formels, de limites de service plus claires et d’une meilleure observabilité, elle réduit le coût de possession à long terme.
La cartographie des dépendances semble à elle seule avoir réduit à quelques heures ce qui aurait autrement nécessité plusieurs sprints de développement. La base de référence de tests automatisés permet de valider en continu les corrections et les nouveautés à venir, sans devoir se fier à un contrôle manuel. La couche d’observabilité offre aux équipes opérationnelles une visibilité dont elles ne disposaient pas auparavant.
Concrètement, cela signifie que les ingénieurs peuvent délaisser l’archéologie logicielle et la crainte des régressions pour se consacrer à des travaux dont les utilisateurs constatent les bénéfices.
L’impact sur le client final est également tangible. Blue App est utilisée par les entreprises pour trouver des talents en filtrant les profils selon leurs compétences, leurs certifications et leur expérience, puis en faisant remonter les meilleurs candidats issus de la base de données de consultants. Après le déploiement, aucune plainte n’a été formulée par les clients et aucun problème n’est survenu, tandis que les travaux en cours ont déjà été orientés vers l’amélioration de l’interface utilisateur et l’ajout de fonctionnalités plutôt que vers le nettoyage du backend.
Dans le cadre du projet de Blue Pearl, IBM Bob n’a pas remplacé le travail des ingénieurs. L’approche fructueuse était la suivante : le contexte d’abord, Bob ensuite, puis la validation par un développeur senior. Ce modèle est utile pour les responsables techniques de produit et les responsables de l’ingénierie, car il considère l’assistance au codage par IA comme un catalyseur pour l’analyse de l’architecture, la planification de la modernisation, la transformation du code et la génération de tests. De plus, ce processus permet de maintenir la responsabilité entre les mains d’ingénieurs expérimentés.
Blue Pearl considère cette modernisation Java comme la première d’une série croissante de possibilités offertes par Bob.
Plus important encore, Blue App est désormais plus facile à faire évoluer. Les services sont moins étroitement couplés, l’arborescence des dépendances est modernisée, la suite de tests offre un filet de sécurité contre les régressions et la couche d’observabilité donne aux équipes de production une meilleure visibilité sur le comportement lors de l’exécution. L’élimination de la dette technique permet aux développeurs d’étendre le produit sans craindre de perturber quoi que ce soit au cours du processus.
En utilisant IBM Bob à la fois comme catalyseur de modernisation et comme partenaire de programmation de confiance, Blue Pearl a transformé une mise à niveau Java risquée d’un mois en un déploiement en production de trois jours sur une plateforme dont dépendaient déjà près de 30 000 clients. Il en a résulté une application plus sécurisée, plus facile à tester et plus évolutive pour les ingénieurs chargés de sa maintenance. Les clients et les utilisateurs finaux qui s’en servent quotidiennement ont également bénéficié d’une expérience plus fiable.
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