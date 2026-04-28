Comment Blue Pearl a modernisé une base de code obsolète et corrigé une posture de sécurité à risque grâce à IBM Bob

Pour de nombreux développeurs, l’idée de passer d’une application client de Java 11 vers Java 21 leur inspire une certaine appréhension. À cela s’ajoutent d’autres défis, tels que les API obsolètes, les dépendances dépassées présentant des failles de sécurité connues et le code non testé, ce qui rend la perspective de la modernisation particulièrement intimidante.

Pendant des années, ce projet est resté en attente chez Blue Pearl, un cabinet de conseil informatique sud-africain et partenaire d’IBM. Blue App est sa plateforme phare de mise en relation de talents, qui met en contact environ 26 000 consultants et indépendants avec des entreprises clientes, parmi lesquelles figurent de grands établissements financiers, des sociétés technologiques mondiales et des cabinets de conseil de premier plan.

Une approche traditionnelle de la modernisation de l’application aurait nécessité plus de 30 jours-personnes de travail intensif de la part des développeurs et présenté un risque de régression important. Ces facteurs étaient inacceptables compte tenu des délais imposés par les clients et de la capacité de sprint de l’équipe de Blue Pearl. Le cabinet s’est alors tourné vers IBM Bob, l’environnement de développement intégré (IDE) d’IBM, dans le but d’accélérer la modernisation.

Les résultats ont été impressionnants, puisque la plateforme a été modernisée en trois jours. Bob a permis d’éliminer 127 appels d’API obsolètes (au sein du code source et vers des fournisseurs externes) et d’atteindre une couverture de test de 92 % (partant de zéro test). Il a également permis de mettre en production la plateforme modernisée sans rencontrer de problèmes de déploiement.