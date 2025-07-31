Qu’est-ce que l’optimisation des prompts ?

Auteur

Vrunda Gadesha

AI Advocate | Technical Content Author

Ces dernières années, l’essor d’outils d’IA générative tels que ChatGPT d’OpenAI, Claude d’Anthropic et IBM watsonx.ai, a transformé la façon dont nous interagissons avec les grands modèles de langage (LLM). Ces modèles peuvent générer des réponses semblables à celles d’un humain dans un large éventail de tâches : écriture créative, support client, aide au codage ou aide à la décision en entreprise.

Cependant, la qualité de ces sorties ne dépend pas uniquement des modèles d’IA. Dans de nombreux cas, elle dépend de la manière dont le prompt est conçu. La moindre modification apportée au prompt initial peut affecter de manière significative la réponse du modèle, parfois en améliorant la pertinence, la précision ou la cohérence, parfois en l’aggravant.

C’est là que l’optimisation des prompts entre en jeu. Il s’agit d’une pratique qui consiste à affiner les prompts d’entrée pour générer des résultats LLM plus précis, plus pertinents et de meilleure qualité.

Dans cet article, vous découvrirez comment l’optimisation de vos prompts alliant affinement, itération et contexte vous permettra d’obtenir de meilleures sorties à partir des LLM. Mais avant tout, voyons en quoi consiste l’optimisation des prompts et comment elle s’intègre dans le paysage des interactions pilotées par l’IA.

Comprendre l’optimisation des prompts

L’optimisation des prompts consiste à améliorer la structure, le contenu et la clarté de ces derniers afin d’améliorer la réponse générée par un grand modèle de langage (LLM). Si l’idée de base peut paraître simple, la pratique implique une variété de techniques d’optimisation et d’indicateurs pour s’assurer que les prompts fournissent les sorties souhaitées de manière cohérente et efficace.

L’optimisation des prompts se situe à l’intersection du prompt engineering, de l’itération et de l’alignement des tâches. Qu’il s’agisse de générer des réponses pour le service client, des extraits de code, des synthèses juridiques ou des descriptions de produits, le prompt initial doit généralement être affiné par plusieurs itérations pour obtenir un résultat fiable et de qualité. 

Optimisation des prompts et prompt engineering

Prompt engineeringOptimisation des prompts
La conception d’une structure de prompt à partir de zéro, souvent en utilisant des techniques telles que l’apprentissage few-shot ou le raisonnement chain-of-thought (chaîne de pensées).L’affinement et le réglage d’un prompt existant ou d’origine afin d’améliorer la performance sur plusieurs runs ou jeux de données.
Implique l’utilisation stratégique d’exemples few-shot, du formatage et des métaprompts.L’accent est mis sur les tests itératifs, l’évaluation des sorties et l’amélioration à l’aide d’indicateurs.

L’optimisation des prompts est particulièrement importante dans les scénarios où la latence, la précision ou le coût (par exemple, une tarification liée à l’utilisation de tokens dans l’interface de programmation d’application ou les appels d’API) sont de vraies préoccupations. Que vous créiez un assistant IA à l’aide d’une API, que vous testiez des réponses ou que vous optimisiez des chaînes de prompts, les principes de l’optimisation restent les mêmes.

  • Éléments du processus d’optimisation
  • L'optimisation des prompts est créative et axée sur les données. Cela comprend souvent :
    • Évaluer la performance du prompt d’origine (base de référence)
    • Évaluer les résultats en utilisant le jugement humain ou les mesures automatisées
    • Ajuster la clarté, la structure, la spécificité ou la longueur
    • Test sur un jeu de données représentatif
    • Créer un modèle de prompt réutilisable ou un métaprompt pour la mise à l'échelle

Dans certains environnements, vous pouvez même mettre en œuvre une optimisation automatique des prompts en utilisant des boucles de rétroaction, l’apprentissage par renforcement ou des algorithmes affinés, surtout en entreprise ou dans les environnements de recherche open source sur des plateformes telles que GitHub.

Pourquoi l’optimisation des prompts est-elle importante ?

L’optimisation des prompts est incontournable pour profiter pleinement des grands modèles de langage (LLM) dans divers domaines. Si de nombreux utilisateurs se contentent d’un simple prompt, les recherches montrent qu’une optimisation délibérée et axée sur les données peut améliorer considérablement la performance et la fiabilité des tâches, surtout dans les contextes impliquant un raisonnement nuancé ou une précision bien spécifique au domaine.

Les travaux récents soulignent que l’optimisation des prompts est essentielle non seulement pour améliorer la qualité des sorties de modèle, mais aussi pour développer des applications d’IA évolutives et reproductibles. Sans optimisation, les prompts produisent souvent des réponses génériques ou incohérentes. Grâce à elle, les utilisateurs peuvent orienter le modèle vers des résultats plus précis, adaptés au contexte et de meilleure qualité.1

Outra la qualité des sorties, l’optimisation a un impact mesurable sur la performance. Par exemple, Choi (2025) introduit un cadre de réglage des prompts avec matrice de confusion, qui améliore la pertinence tout en évitant une utilisation excessive des jetons. Cette approche permet une meilleure utilisation des ressources, ainsi qu’une réduction de la latence et des coûts d’API, deux facteurs critiques lors du déploiement de LLM à grande échelle.2

La structure des prompts est très importante pour ce qui est du raisonnement. La recherche démontre que les formats de prompt structurés, y compris la chaîne de pensée et l’affinement itératif des instructions, améliorent considérablement la performance des LLM sur des tâches complexes comme les problèmes mathématiques et le raisonnement logique. Ces gains sont souvent impossibles à atteindre sans une itération et une optimisation ciblées des prompts.3

L’importance de l’automatisation s’accroît également. Comme l’indique l'étude, les méthodes d’optimisation heuristiques et hybrides permettent aux systèmes d’IA d’affiner les prompts de manière autonome. Le processus manuel essai-erreur devient alors un pipeline intelligent et évolutif. De telles approches sont très utiles dans les environnements d’entreprise, où la cohérence, la conformité et la performance doivent être assurées, quels que soient les cas d’utilisation et des jeux de données.4

En bref, l’optimisation des prompts n’est pas un luxe, mais une pratique fondamentale pour générer des sorties LLM précises, efficaces et alignées à partir de LLM en situation réelle.

Stratégies clés pour optimiser les prompts

L’optimisation des prompts est plus efficace lorsque vous appliquez des stratégies structurées et que vous employez des méthodologies fondées sur la recherche. Voici les principales techniques d’optimisation des prompts :

  • Conception de templates de prompt
    L’utilisation de modèles de prompt (formats normalisés avec des espaces réservés) améliore la clarté et la reproductibilité. Une analyse systématique d’applications LLM concrètes a révélé que la structure des templates a un impact significatif sur la performance de suivi des instructions. 5
  • Optimisation intégrée contenu-format (CFPO)
    L’optimisation conjointe du contenu et du formatage donne de meilleurs résultats que la seule modification du contenu. Le cadre CFPO, testé sur plusieurs LLM open source, affiche des gains de performance constants liés aux ajustements itératifs du contenu et du format.4
  • Prompts few-shot + chain of thought
    Combiner exemples few-shot et raisonnement par chaîne de pensée explicite améliore nettement la performance des modèles dans les tâches de raisonnement telles que les mathématiques et le raisonnement logique, une conclusion étayée par des analyses d’enquêtes approfondies. 1
  • Metaprompts et affinement piloté par les LLM
    Les métaprompts exploitent les LLM pour suggérer des améliorations de prompt. Les cadres qui utilisent des boucles de rétroaction générées par les LLM permettent un affinement évolutif avec une intervention humaine minimale.6
  • Évaluation itérative et indicateurs
    Un processus d’optimisation axé sur les données, associant variation des prompts, évaluation à l’aide d’indicateurs (précision, pertinence) et affinement, peut même être automatisé grâce à la recherche heuristique.1
  • Cadres pour tâches automatisées multi-étapes
    Pour les workflows complexes multi-étapes, les cadres tels que PROMST (PRompt Optimization in Multi-Step Tasks) intègrent le feedback humain et le scoring appris pour guider l’amélioration des prompts à travers les étapes séquentielles, ce qui permet d’obtenir des gains importants par rapport aux prompts statiques.5

Pièges courants dans l’optimisation des prompts

La moindre erreur dans la conception des prompts peut entraîner une mauvaise performance du modèle. Un problème courant est le manque de précision : lorsque le modèle ne sait pas exactement ce que vous attendez de lui, ses résultats ont tendance à être génériques ou non ciblés.

Une autre erreur consiste à vouloir en faire trop avec un seul prompt. Surcharger un prompt de plusieurs tâches, tons ou instructions perturbe le modèle et entraîne souvent des réponses fragmentées.

Un formatage incohérent (modifier la manière dont les exemples sont présentés, mélanger instructions et questions ou changer de ton) affecte également la qualité des sorties, en particulier dans les configurations few-shot ou chain of thought.

Un piège subtil, mais important, consiste à sauter des itérations. L’optimisation des prompts comporte rarement une seule étape. Ne pas tester les variations ou ne pas comparer les résultats est synonyme de gains de performance inexploités.

Enfin, ignorer le type d’audience ou les cas d’utilisation (par exemple, en utilisant un ton informel pour générer des textes juridiques) peut donner lieu à des sorties techniquement correctes, mais inappropriées au contexte.

En évitant ces pièges, vous pouvez optimiser vos prompts de manière efficace et fiable, quel que soit le cas d’utilisation. 

Outils et techniques d’optimisation des prompts

L’optimisation des prompts consiste à créer non seulement de meilleures entrées, mais aussi un système qui apprend, mesure et évolue à chaque itération.

Plusieurs plateformes spécialisées ont vu le jour afin de rendre le processus d’optimisation plus traçable et plus robuste sur le plan technique.

  • PromptLayer est une infrastructure de journalisation et de gestion des versions de prompts conçue pour les workflows LLM. Il agit comme Git pour les prompts, en captant chaque paire prompt-modèle avec des métadonnées telles que la latence, l’utilisation des tokens et la réponse. Les développeurs peuvent interroger l’historique des exécutions, suivre la performance des prompts au fil du temps et réaliser des tests A/B pour évaluer différentes formulations en production.

  • Humanloop propose un environnement d’optimisation des prompts axé sur le feedback. Ici, les utilisateurs peuvent tester les prompts avec des données réelles, collecter des évaluations humaines structurées et affiner les prompts en fonction de la performance. Humanloop permet de procéder à des itérations rapides et d’automatiser la collecte de signaux qualitatifs et quantitatifs en vue d’un affinement systématique.

Une fois ces outils en place, l’optimisation des prompts devient un processus contrôlé et mesurable qui permet aux équipes d’améliorer leurs sorties sans se fier uniquement aux estimations manuelles.

Cas d’utilisation

L’optimisation des prompts n’est pas seulement un exercice théorique. En effet, elle produit un impact mesurable dans divers domaines en adaptant le comportement du modèle à des tâches et à des objectifs bien spécifiques.

  • Automatisation du support client
    Les prompts optimisés permettent aux chatbots et aux systèmes d’assistance de fournir des réponses précises et conformes aux politiques. En utilisant des variantes de prompt liées aux types de problèmes et aux sentiments, les équipes peuvent accélérer la résolution, minimiser le risque d’hallucination et améliorer le rapport coût-performance en diminuant l’utilisation des tokens d’API.
  • Génération de contenu
    Dans les domaines du marketing et du commerce électronique, les prompts structurés avec des exemples few-shot sont utilisés pour générer des descriptions de produits, des titres SEO et des annonces publicitaires. L’optimisation du ton, du format et de la densité des mots-clés garantit la cohérence de la marque, tout en améliorant l’efficacité des sorties.
  • Analyse de données et reporting
    Les LLM permettent d’interpréter les données structurées lorsqu’ils sont guidés par un raisonnement de type « chain of thought » et un vocabulaire spécialisé.
    L’optimisation des prompts garantit une extraction précise des tendances, des comparaisons ou des synthèses à partir de tableaux et de jeux de données complexes.
  • Systèmes pédagogiques
    Les assistants pédagogiques alimentés par des LLM tirent profit des prompts qui étayent les explications dans des formats étape par étape. Les prompts optimisés permettent de simplifier les notions pour chaque groupe d’âge et de s’aligner sur les exigences des différents programmes d’enseignement.
  • Synthèse des documents d’entreprise
    Les équipes juridiques, de conformité et d’audit utilisent des prompts optimisés pour générer des synthèses factuelles des contrats, des rapports et des notes internes. Des techniques comme la création de métaprompts et le réglage few-shot améliorent la pertinence, réduisent les hallucinations et assurent un formatage cohérent pour une utilisation en aval.

Grâce à une optimisation réfléchie des prompts, chacun de ces scénarios se rapproche d’une automatisation évolutive et de qualité, ce qui permet de réduire l'intervention humaine et d’améliorer la fiabilité des workflows alimentés par les LLM.

Optimisation des prompts à l’avenir

Sachant que les LLM ne cessent d’évoluer, l’optimisation des prompts, jusque-là manuelle, prendra la forme d’un affinement automatisé, piloté par les modèles. Des techniques émergentes telles que l’apprentissage par renforcement avec feedback humain (RLHF), la distillation des prompts et l’évolution des métaprompts permettront aux modèles d’apprendre à améliorer leurs prompts en fonction du degré de réussite des tâches et des préférences de l’utilisateur.

Côté système, nous assisterons à une intégration plus étroite entre les pipelines d’optimisation des prompts et les plateformes LLMOps, ce qui permettra de tout automatiser, de l’évaluation des prompts au réglage en temps réel des API et des déploiements. Cette approche permettra un ajustement dynamique des prompts, un comportement adapté au contexte et un raisonnement rentable, faisant des prompts des interfaces adaptatives et intelligentes, et non des entrées statiques. 

Résumé

L’optimisation des prompts permet des interactions plus précises, plus efficaces et plus fiables avec les grands modèles de langage. Qu’il s’agisse de rédiger du contenu, de résoudre des problèmes ou de créer des outils d’entreprise, les prompts optimisés permettent d’aligner le comportement du modèle sur les objectifs de la tâche.

Des modèles de prompt aux exemples few-shot en passant par l’affinement itératif et les outils automatisés, les techniques abordées dans cet article montrent que pour obtenir une sortie de qualité, il faut avant tout une entrée réfléchie. À mesure que le domaine mûrit, l’optimisation des prompts deviendra non seulement une compétence technique, mais une couche essentielle dans l’infrastructure des systèmes d’IA générative. 

Notes de bas de page

1 Cui, W., Zhang, J., Li, Z., Sun, H., Lopez, D., Das, K., Malin, B. A., & Kumar, S. (2025). Automatic prompt optimization via heuristic search: A survey. arXiv. arXiv:2502.18746. https://arxiv.org/abs/2502.18746

2 Choi, J. (2025). Efficient prompt optimization for relevance evaluation via LLM-based confusion-matrix feedback. Applied Sciences, 15(9), 5198. https://doi.org/10.3390/app15095198

3 Yang, C., Wang, X., Lu, Y., Liu, H., Le, Q. V., Zhou, D., & Chen, X. (7 septembre 2023). Large Language Models as Optimizers : Optimization by PROmpting (OPRO). arXiv. arXiv:2309.03409. https://arxiv.org/abs/2309.03409

4 Liu, Y., Xu, J., Zhang, L. L., Chen, Q., Feng, X., Chen, Y., Guo, Z., Yang, Y., & Cheng, P. (6 février 2025). Beyond prompt content : Enhancing LLM performance via Content-Format Integrated Prompt Optimization (CFPO). arXiv. arXiv:2502.04295. https://arxiv.org/abs/2502.04295

5 Yongchao, L., Yao, S., Liu, S., Zhong, X., & Huang, J. (2024). PROMST : Prompt optimization for multi-step tasks with human feedback. MIT REALM Project. https://yongchao98.github.io/MIT-REALM-PROMST

6 Wan, X., Shi, Z., Yao, L., He, H., & Yu, D. (2024). PromptAgent : Language model as a prompt designer for language model. In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2024). https://neurips.cc/virtual/2024/poster/95758