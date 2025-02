Qu’est-ce que l’arbre des pensées ?

Les cadres de l’arbre de pensées (ToT) et de la chaîne de pensées (CoT) servent d’algorithmes conceptuels pour comprendre l’organisation et la progression de la génération de texte dans les modèles de langage (LMs) tels que les transformateurs génératifs pré-entraînés (par exemple, GPT-3 et GPT-4). Ces techniques d’incitation font partie de l’ingénierie rapide, qui consiste à créer des entrées (invites) pour guider efficacement les LMs dans la génération des résultats préférés.

Invite de l’arbre de pensées : ce cadre repose sur la capacité du modèle à générer du texte de manière hiérarchique, avec un sujet ou une idée centrale menant à des sous-sujets et à des détails ramifiés. Cette approche reflète la façon dont un modèle peut développer une invite spécifique en générant un texte de plus en plus spécifique et connexe, similaire à une structure d’arborescence. Elle permet des stratégies de recherche en amont et d’arborescence, où le modèle peut explorer plusieurs branches avant de s’engager sur une voie, ce qui la rend adaptée à la résolution de problèmes généraux et à des scénarios nécessitant une prise de décision complexe. Cette méthode intègre le raisonnement logique et l’heuristique pour évaluer la qualité de chaque branche. Le mécanisme de cohérence propre est utilisé pour fournir des évaluations fiables en sollicitant le modèle plusieurs fois.

Incitation à la chaîne de pensée : ce concept correspond à la capacité du modèle à générer du texte de manière linéaire, de gauche à droite, où chaque jeton suivant est directement influencé par les jetons précédents. Cette progression séquentielle reflète une approche plus simple et plus directe de la génération de texte. La CoT est efficace pour les tâches qui nécessitent un flux logique clair par étapes. L’apprentissage few-shot, où le modèle est fourni avec quelques exemples pour apprendre, peut améliorer cette méthode en fournissant une compréhension contextuelle. La CoT sert de technique de base dans le prompt engineering, offrant une méthode fondamentale plus simple à mettre en œuvre, mais qui peut ne pas offrir la profondeur et la complexité du ToT.

Comparaison et applications : ben que l’incitation par ToT incarne une approche plus complexe et plus interconnectée dans la génération de texte, en utilisant des stratégies de recherche en amont et par arborescence, la CoT reflète une progression séquentielle plus simple. La nature hiérarchique du ToT répond aux tâches nécessitant une exploration détaillée de plusieurs solutions, telles que les scénarios d’apprentissage par renforcement, où le retour en arrière et les stratégies alternatives sont essentiels. Cependant, la progression linéaire de la CoT est idéale pour les tâches qui nécessitent une séquence claire et logique de pensées.

Dans les applications pratiques, les API pour les modèles de langage, notamment GPT-3 et GPT-4, utilisent des techniques de prompting telles que le ToT et la CoT pour améliorer leurs performances dans diverses tâches, de l’écriture créative à la résolution de problèmes complexes.[2] Le prompt engineering continue d’évoluer, fournissant des outils puissants permettant d’exploiter les capacités des transformeurs avancés dans les modèles de langage.