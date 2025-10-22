Le chaînage de prompts est un concept fondamental dans la création de workflows avancés à l'aide de grands modèles de langage (LLM). Il consiste à relier plusieurs prompts en une séquence logique, où la sortie d’un prompt sert d’entrée pour le suivant. Cette approche modulaire est puissante pour résoudre des tâches complexes telles que le traitement de texte en plusieurs étapes, le résumé, la réponse aux questions et plus encore.
LangChain est un framework polyvalent conçu pour simplifier la création de tels workflows. Il fournit des outils pour gérer des LLM tels que les modèles IBM Granite ou les modèles GPT (generative pre-trained transformer) d’OpenAI, définir des prompts personnalisés et les organiser en chaînes réutilisables. En abstrayant la complexité de la gestion des prompts, LangChain permet aux développeurs de se concentrer sur la résolution de problèmes plutôt que sur l'orchestration des interactions avec les LLM.
Dans ce tutoriel, nous allons :
LangChain fournit un cadre puissant pour créer des workflows modulaires dans les applications de chatbot. En combinant des invites structurées, un chaînage dynamique et une intégration avancée des LLM, il permet aux développeurs de créer des pipelines évolutifs et adaptatifs qui exploitent les techniques RAG et produisent des sorties structurées comme JSON. Voici comment LangChain gère efficacement le chaînage de prompts :
Abstraction des invites : LangChain s’appuie sur from_template pour concevoir des workflows d’entrée/sortie structurés pour chaque étape, ce qui facilite la gestion d’opérations complexes de chatbot.
Intégration des LLM : le framework s’intègre de manière fluide avec divers LLM, tels qu'IBM Granite, OpenAI et Hugging Face, permettant un ajustement fin pour des tâches personnalisées.
Gestion de la chaîne : SequentialChain et SimpleSequentialChain de LangChain permettent des workflows modulaires pour les pipelines de chatbot, tandis que stroutputparser garantit des sorties structurées comme JSON.
Workflows dynamiques : grâce à des outils comme ConditionalChain et les modèles de message système, LangChain prend en charge des workflows adaptatifs, conformes aux principes de la génération augmentée par récupération (RAG) pour la génération dynamique de contenu.
À la fin de ce tutoriel, vous aurez une solide compréhension de la façon d’utiliser LangChain pour créer des workflows modulaires et extensibles pour une large gamme d’applications.
Le chaînage d'invites vous permet de concevoir des flux de travaux dans lesquels les sorties d'une étape sont transmises à la suivante. Différents types de chaînage prennent en charge différents workflows, allant de simples tâches séquentielles à des processus plus complexes et dynamiques. Voici un bref aperçu des types de chaînage de prompts :
Chaînage séquentiel : le plus simple, où la sortie d’une invite est directement transmise en entrée à la suivante, idéal pour des tâches à progression linéaire. Cette option est idéale pour les tâches avec une progression linéaire.[1]
Chaînage de branches : une sortie unique est divisée en plusieurs workflows parallèles, chacun traitant la sortie indépendamment. Chaque branche traite la sortie indépendamment. [2]
Chaînage itératif : exécution répétée d’une invite ou d’une chaîne jusqu’à ce qu’une condition spécifiée soit remplie, utile pour affiner les résultats. Cette option sert à affiner les résultats.[3]
Chaînage hiérarchique : décompose une tâche volumineuse en sous-tâches plus petites exécutées hiérarchiquement, les sorties de niveau inférieur alimentant les tâches supérieures. Les sorties de niveau inférieur alimentent les tâches de niveau supérieur. [4]
Chaînage conditionnel : choisit dynamiquement l’étape suivante en fonction de la sortie précédente, permettant la prise de décision dans les workflows.
Chaînage multimodal : intègre des invites traitant différents types de données (texte, images, audio), adapté aux applications multimodales. Il convient aux applications combinant plusieurs modalités. [2]
Chaînage dynamique : adapte le workflow en fonction des sorties en temps réel ou de l’évolution des conditions, offrant une flexibilité accrue. Il ajoute de la flexibilité au chaînage de prompts. [5]
Chaînage récursif : divise de grandes entrées en blocs plus petits pour un traitement individuel avant de combiner les résultats, pratique pour les documents volumineux. Il est utile pour gérer des documents ou des ensembles de données volumineux. [6]
Chaînage inverse : part d’une sortie attendue et remonte pour déterminer les entrées ou étapes nécessaires, idéal pour la résolution de problèmes et le débogage. Il est idéal pour la résolution de problèmes et le débogage. [5]
Chaque type de chaînage répond à des cas d’utilisation spécifiques, il est donc essentiel de choisir celui qui convient en fonction de la complexité et des exigences de la tâche.
Dans ce workflow, nous traitons les commentaires des clients à l’aide de modèles de chat et du prompt engineering pour créer un pipeline de traitement de texte évolutif. Les étapes suivantes du tutoriel illustrent les techniques de chaînage séquentiel, ramifié et itératif optimisées par l’IA générative.
Extraction de mots-clés (chaînage séquentiel)
Génération d’un résumé des sentiments (chaînage ramifié)
Affinement du résumé des sentiments (chaînage itératif)
Sortie finale
Elle combine chaînage séquentiel, ramifié et itératif en Python, avec des modèles de chat et du prompt engineering. Cela garantit un traitement robuste des commentaires clients, en utilisant l’IA générative pour l’extraction de mots-clés, l’analyse des sentiments et leur affinement.
Vous devez disposer d’un compte IBM Cloud pour créer un projet watsonx.ai .
Bien que vous puissiez faire votre choix parmi plusieurs outils, ce tutoriel vous guide pas à pas pour configurer un compte IBM à l’aide d’un Jupyter Notebook.
Cette étape ouvre un environnement de notebook dans lequel vous pouvez copier le code de ce tutoriel. Vous pouvez également télécharger ce notebook sur votre système local et le charger dans votre projet watsonx.ai en tant qu’actif. Pour voir d'autres tutoriels Granite, consultez la Communauté IBM® Granite. Ce tutoriel est également disponible sur GitHub.
Nous avons besoin de bibliothèques pour travailler avec le framework LangChain et watsonxLLM. Commençons par installer les packages requis.
Remarque : si vous utilisez une ancienne version de pip, vous pouvez exécuter la commande pip install --upgrade pip pour la mettre à jour. Cette étape vous permet d’installer facilement les paquets les plus récents, qui pourraient ne pas être compatibles avec une ancienne version. Mais si vous utilisez déjà la dernière version ou si vous avez récemment mis à jour vos packages, vous pouvez ignorer cette commande.
Ce bloc de code importe les bibliothèques et outils Python essentiels pour créer et gérer une application LLM à l’aide de LangChain et XXX Watson LLM.
Le module os est utilisé pour accéder aux variables d’environnement, telles que les identifiants de projet ou les clés API.
WatsonxLLM est un module de langchain_ibm qui intègre IBM Watson LLM pour générer des résultats à partir de modèles d’IA générative.
PromptTemplate permet de créer des modèles réutilisables pour les prompts, garantissant ainsi la structure des entrées et la flexibilité dans le prompt engineering.
LLMChain crée des chaînes de tâches individuelles, tandis que
SequencialChain associe plusieurs étapes dans un seul workflow et getpass récupère en toute sécurité les informations sensibles (par exemple, les clés API) sans les exposer à l’écran.
Ce code configure les identifiants nécessaires pour accéder à l’API IBM Watson Machine Learning (WML) et garantit la configuration correcte de l’ID du projet (PROJECT_ID).
Ce code initialise IBM WatsonxLLM pour une utilisation dans l’application :
Cette étape prépare WatsonxLLM à générer des réponses dans le cadre du workflow.
Ce code définit des modèles de prompt pour les trois étapes du workflow de traitement de texte :
Ces instances de PromptTemplate permettent un prompt engineering réutilisable et structuré pour l’application LLM.
Ce code définit des chaînes LLM qui connectent les prompts au LLM IBM Watson initialisé, en attribuant des clés de sortie uniques pour chaque étape :
Ces instances LLMChain permettent une exécution modulaire des tâches, facilitant un workflow d’application LLM étape par étape.
Ce code combine les chaînes précédemment définies en un workflow séquentiel, permettant un processus étape par étape pour l’entrée de texte. Le SequentialChain relie keyword_chain, sentiment_chain et refine_chain dans un ordre défini, en veillant à ce que la sortie d’une chaîne serve d’entrée pour la suivante. Le workflow est configuré pour accepter du texte comme entrée initiale, avec le résultat final — un résumé de sentiment affiné — stocké sous la clé "refined_summary". Cette configuration permet une exécution rationalisée et efficace de l’application LLM, garantissant un pipeline de traitement cohérent et modulaire.
Dans ce bloc de code, nous exécuterons l’intégralité du workflow. Tout d’abord, nous avons une chaîne de commentaires multilignes définie comme feedback_text, contenant à la fois des commentaires positifs et négatifs sur une application. La méthode workflow.run traite les commentaires à travers les chaînes séquentielles (extraction des mots-clés, analyse des sentiments et affinement) en utilisant l’entrée fournie. Le résumé des sentiments affiné est imprimé directement en tant que résultat final.
SORTIE
Résumé affiné du sentiment :
Le sentiment de l'utilisateur est principalement négatif en raison des pannes récurrentes de l'application et de la lenteur des réponses du support client, malgré l'appréciation des fonctionnalités et l'utilité occasionnelle du support client. Pour améliorer la satisfaction des utilisateurs, l’équipe de développement doit se concentrer sur la résolution des pannes d’application et l’accélération des réponses du support client.
Le résumé des sentiments est une évaluation concise et claire des commentaires. Elle met en évidence l’appréciation de l’utilisateur pour les fonctionnalités de l’application, mais exprime la frustration face aux pannes fréquentes et à la lenteur du support client, reflétant la capacité du flux de travail à extraire efficacement des informations critiques.
La sélection du type de chaînage approprié pour l’application du LLM implique l’évaluation de facteurs clés pour garantir l’efficacité et la cohérence :
Complexité des tâches : utilisez des workflows exécutables pour les tâches comportant plusieurs étapes. Les exemples few-shot ou chatprompttemplate peuvent aider à structurer des tâches complexes nécessitant différents prompts.
Dépendance : si les sorties d’une étape sont utilisées comme entrées pour le prompt suivant, utilisez le chaînage séquentiel. Les analyseurs de sortie assurent une transition fluide des sorties vers des entrées structurées.
Adaptabilité : pour les workflows dynamiques, tels que ceux impliquant des agents LangChain, le chaînage itératif permet des ajustements en temps réel des paramètres et des prompts.
Modalité des données : choisissez des workflows compatibles avec différents types de données. Utilisez des méthodes d'embedding pour les données textuelles et vectorielles ou le langage d'expression LangChain pour des opérations flexibles.
En tenant compte de ces facteurs, vous pouvez créer une application robuste et adaptable avec des workflows cohérents.
Le chaînage de prompts est une technique polyvalente permettant de créer des workflows sophistiqués de traitement automatique du langage naturel (NLP). Dans ce tutoriel, nous avons découvert différents types de chaînage et présenté un exemple générique d’intégration de plusieurs approches de chaînage. En expérimentant ces méthodes, vous pouvez déverrouiller tout le potentiel des modèles de langage pour les applications du monde réel.
[1] Roegiest, A., & Chitta, R. (2024). Answering Questions in Stages: Prompt Chaining for Contract QA.
[2] Ge, J., Luo, H., Qian, S., Gan, Y., Fu, J., & Zhang, S. (2023). Chain of Thought Prompt Tuning in Vision Language Models.
[3] Sun, S., Yuan, R., Cao, Z., Li, W., & Liu, P. (2024). Prompt Chaining or Stepwise Prompt? Refinement in Text Summarization. , 7551-7558. https://arxiv.org/abs/2406.00507.
[4] Huang, Q., Zhu, J., Li, Z., Xing, Z., Wang, C., & Xu, X. (2023). PCR-Chain: Partial Code Reuse Assisted by Hierarchical Chaining of Prompts on Frozen Copilot. 2023 IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE-Companion), 1-5. https://ieeexplore.ieee.org/document/10172550.
[5] Wu, T., Jiang, E., Donsbach, A., Gray, J., Molina, A., Terry, M., & Cai, C. (2022). PromptChainer: Chaining Large Language Model Prompts through Visual Programming. CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3491101.3519729.
[6] Trautmann, D. (2023). Large Language Model Prompt Chaining for Long Legal Document Classification. ArXiv, abs/2308.04138. https://arxiv.org/abs/2308.04138.