LangChain fournit un cadre puissant pour créer des workflows modulaires dans les applications de chatbot. En combinant des invites structurées, un chaînage dynamique et une intégration avancée des LLM, il permet aux développeurs de créer des pipelines évolutifs et adaptatifs qui exploitent les techniques RAG et produisent des sorties structurées comme JSON. Voici comment LangChain gère efficacement le chaînage de prompts :

Abstraction des invites : LangChain s’appuie sur from_template pour concevoir des workflows d’entrée/sortie structurés pour chaque étape, ce qui facilite la gestion d’opérations complexes de chatbot.

Intégration des LLM : le framework s’intègre de manière fluide avec divers LLM, tels qu'IBM Granite, OpenAI et Hugging Face, permettant un ajustement fin pour des tâches personnalisées.

Gestion de la chaîne : SequentialChain et SimpleSequentialChain de LangChain permettent des workflows modulaires pour les pipelines de chatbot, tandis que stroutputparser garantit des sorties structurées comme JSON.

Workflows dynamiques : grâce à des outils comme ConditionalChain et les modèles de message système, LangChain prend en charge des workflows adaptatifs, conformes aux principes de la génération augmentée par récupération (RAG) pour la génération dynamique de contenu.