Les prompts difficiles s’adressent à l’utilisateur et nécessitent une action de sa part. Un prompt difficile peut être considéré comme un modèle ou des instructions pour que le LLM génère des réponses. Un exemple de hard prompt est présenté ci-dessous. Nous vous invitons à consulter la page de documentation IBM pour en savoir plus sur ce type de prompt et sur plusieurs autres.

###For demonstration purposes only. It is not necessary to run this code block.

hard_prompt_template = """Generate a summary of the context that answers the question. Explain the answer in multiple steps if possible.

Answer style should match the context. Ideal Answer length is 2-3 sentences.



{context}

Question: {question}

Answer:

"""

Grâce à ce modèle de hard prompt, un LLM peut recevoir des instructions spécifiques sur la structure et le style de sortie préférés. Grâce à ce prompt explicite, le LLM serait plus susceptible de produire des réponses souhaitables de meilleure qualité.

Les soft prompts, contrairement aux hard prompts, ne sont pas écrits en langage naturel. Au lieu de cela, les prompts sont initialisés sous forme de vecteurs numériques générés par l’IA ajoutés au début de chaque entrée embedding qui distille les connaissances du modèle plus grand. Ce manque d’interprétabilité s’étend à l’IA qui choisit des prompts optimisés pour une tâche donnée. Souvent, l’IA n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi elle a choisi ces embeddings. En comparaison à d’autres méthodes de prompting, ces tokens virtuels sont moins coûteux en calcul que le réglage fin, car le modèle lui-même reste gelé avec des poids fixes. Les prompts souples ont également tendance à surpasser les prompts durs conçus par l’humain.

Dans ce tutoriel, nous allons utiliser des prompts souples pour le réglage des prompts.