Qu’est-ce que l’apprentissage zero-shot ?

L’une des promesses des modèles de fondation est qu’ils peuvent être adaptés à de nombreux cas d’utilisation sans nécessiter de données de formation supplémentaires. Dans l’apprentissage zero-shot, le modèle est invité à générer une production sans recevoir d’exemple de la sortie souhaitée pour le cas d’utilisation. L’apprentissage zero-shot est une application de l’apprentissage zero-shot, un modèle de machine learning qui demande aux modèles de faire des prédictions avec zéro donnée d’entraînement.

Dans l’exemple ci-dessous, le modèle granite-3-8b-instruct d’IBM de la série Granite d’IBM est déclenché à l’aide de l’apprentissage zero-shot sur un cas d’utilisation de classification.2 Dans ce cas, on demande au modèle de classer un problème informatique comme appartenant à la classe « Élevé » ou à la classe « Faible », indiquant l’urgence du problème. Dans cet exemple, le modèle déduit l’étiquette de classification « Élevé » pour le prompt (comme représenté par le résultat en gras), une réponse appropriée dans ce contexte.

Remarque : la commande a été exécutée dans IBM® watsonx.ai Prompt Lab en utilisant le mode « Freeform ».

Définis le nom de classe pour le problème décrit : Élevé, Moyen ou Faible. Prévois uniquement le nom de la classe pour le dernier problème. Fournis une brève description de la raison pour laquelle ce nom de classe a été choisi.

Nom de la classe : Élevé

Description : il s’agit d’un problème qui a un coût commercial élevé, qui affecte de nombreux utilisateurs ou les deux.

Nom de la classe : Moyen

Description : le problème qui se situe quelque part entre les niveaux élevé et faible.

Nom de la classe : Faible

Description : il s’agit d’un problème qui a un impact sur quelques utilisateurs, qui n’a pas de coût d’entreprise élevé, ou les deux.

Problème : les utilisateurs signalent qu’ils ne sont pas en mesure de télécharger des fichiers.

Classe : Élevé

Description : ce problème est considéré comme élevé, car il affecte de nombreux utilisateurs et son coût commercial est élevé. L’impossibilité de télécharger des fichiers peut empêcher les utilisateurs d’effectuer leurs tâches, ce qui peut entraîner des retards et une baisse de productivité. En outre, ce problème peut affecter plusieurs services ou équipes, ce qui augmente davantage le coût pour l’entreprise.

Une stratégie d’apprentissage zero-shot consiste souvent à utiliser le prompt engineering par défaut lors de l’attribution d’un nouveau problème à un modèle.1 Cet exemple montre comment le modèle est censé générer une inférence appropriée sans exemples explicites de réponses. Le scénario d’apprentissage zero-shot imite l’apprentissage humain en appliquant les connaissances antérieures pour résoudre de nouveaux problèmes.3