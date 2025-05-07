Techniques de prompt engineering

Un prompt est le texte d’entrée ou la requête qui est fourni à un modèle IA, par exemple un grand modèle de langage, en vue de générer une réponse. Il sert de mécanisme principal pour guider le comportement du modèle, définir la tâche et établir le contexte de l’interaction. La conception d’un prompt a un impact significatif sur la qualité et la pertinence du résultat. Aussi, pour des tâches spécifiques, il est essentiel de choisir le bon type de prompt.

Pour obtenir des résultats optimaux de vos modèles d’IA, il est essentiel de comprendre les différentes façons dont les prompts peuvent être structurés pour s’adapter à différents objectifs et tâches. Il existe trois grandes façons de structurer le prompt : instructions directes, instructions ouvertes et instructions spécifiques à une tâche.

Les instructions directes sont des commandes claires et spécifiques qui indiquent précisément à l’IA ce qu’elle doit faire. Ces prompts sont adaptés à des tâches simples pour lesquelles l’utilisateur a une attente très précise du résultat. Les prompts directs reposent sur la capacité du modèle à analyser des instructions explicites et à générer des réponses qui s’alignent étroitement sur la commande. Plus l’instruction est détaillée, plus le résultat est susceptible de répondre aux attentes.

Exemple :

Write a poem about nature.

Pour cet exemple, l’IA connaît le format exact [un poème] et le sujet [la nature] et génère le texte en conséquence.

Les instructions ouvertes sont moins restrictives et encouragent l’IA à explorer des idées plus larges ou à fournir des réponses créatives et interprétatives. Ces prompts sont utiles pour la réflexion, la narration ou les discussions exploratoires où l’utilisateur apprécie la variété et l’originalité du résultat. Les prompts ouverts exploitent les capacités génératives du modèle sans imposer de contraintes. Le modèle s’appuie sur ses données d’entraînement pour déduire la meilleure approche pour le prompt, qui peut produire des résultats divers ou inattendus.

Exemple :

Tell me about the universe.

Ici, l’IA a la liberté de décider des aspects de l’univers à évoquer, tels que son origine, sa structure ou des théories scientifiques.

Les instructions spécifiques à une tâche sont conçues pour des tâches précises et orientées vers un objectif, telles que la traduction, la synthèse ou les calculs. Ces prompts sont souvent rédigés avec clarté et peuvent inclure un contexte ou des exemples supplémentaires pour garantir la précision des réponses. Les prompts spécifiques à une tâche tirent parti de la compréhension des tâches spécialisées par le modèle. Elles peuvent intégrer des techniques de prompting avancées telles que l’apprentissage few-shot (fournissant des exemples) ou l’apprentissage zero-shot (qui ne fournit pas d’exemples, mais s’appuie sur des connaissances pré-entraînées du modèle).

Exemple :

Translate this text into French: ‘Hello.’

Le modèle comprend à la fois la tâche de traduction linguistique et le texte d’entrée spécifique, ce qui lui permet de produire la sortie souhaitée : « Bonjour. »

En comprenant ces types de prompts et les nuances techniques sous-jacentes, les utilisateurs peuvent créer des prompts qui guident efficacement les modèles IA, en optimisant la qualité et la pertinence des réponses.