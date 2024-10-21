Qu’est-ce que la génération augmentée par récupération (RAG) ?

Lorsqu’elles mettent en œuvre l’IA, la plupart des entreprises choisissent d’abord un modèle de fondation, soit des modèles d’apprentissage profond qui servent de base au développement de versions plus avancées. Les modèles de fondation disposent généralement de bases de connaissances généralisées alimentées par des données d’entraînement accessibles au public, telles que le contenu Internet disponible au moment de l’entraînement.

Le réentraînement d’un modèle de fondation ou son réglage fin, par lequel un modèle de fondation est réentraîné sur de nouvelles données dans un jeu de données plus petit et spécifique au domaine, coûte cher en termes de calcul et exige beaucoup de ressources. Le modèle ajuste tout ou partie de ses paramètres pour adapter ses performances aux nouvelles données spécialisées.

Avec la RAG, les entreprises peuvent utiliser des sources de données internes de référence et obtenir des augmentations de performance de modèles similaires sans réentraînement. Les entreprises peuvent adapter leur mise en œuvre d’applications d’IA selon leurs besoins tout en limitant les coûts et les exigences en ressources.