L’utilisation de l’IA à l’échelle a dépassé le stade des entreprises natives du numérique et s’étend à divers secteurs tels que la fabrication, la finance et les soins de santé. À mesure que les entreprises accélèrent leur adoption des technologies d’IA, elles passent de projets d’IA isolés à une transformation numérique complète en mettant en œuvre des systèmes d’IA dans de multiples services et processus métier.

Les projets d’IA courants comprennent la modernisation de la collecte et de la gestion des données, ainsi que l’automatisation et la rationalisation de la gestion des services informatiques (AIOps). En outre, l’IA générative, c’est-à-dire une IA capable de créer du contenu original, est en train de transformer les tâches à fort volume et de stimuler la productivité. Par exemple, la modernisation du code, l’automatisation des workflows et l’utilisation de chatbots alimentés par l’IA réinventent l’expérience client et le service client.

L’IA est plus utile lorsqu’elle est profondément intégrée aux opérations d’une organisation. Cependant, la mise à l’échelle de l’IA présente des défis bien spécifiques qui vont au-delà du déploiement d’un ou de deux modèles en production.

À mesure que la mise en œuvre de l’IA avance au sein d’une entreprise, les risques et les complexités augmentent, comme une dégradation potentielle des performances ou une visibilité limitée sur le comportement des modèles IA. Avec l’essor de l’IA générative, le volume de données continue de croître de façon exponentielle. Alors que les organisations s’efforcent de tirer profit de ces données pour entraîner, tester et affiner l’IA, elles doivent aussi se préoccuper en priorité de leur gouvernance et de leur sécurité.

C’est pourquoi les entreprises qui se lancent dans une mise à l’échelle de l’IA doivent investir dans des outils clés tels que les magasins de fonctionnalités, les composants de code et les pratiques MLOps (Machine Learning Operations). Ces outils permettent de gérer efficacement les applications de l’IA dans les différentes fonctions de l’entreprise.

Le MLOps vise à définir les bonnes pratiques et les outils adéquats pour assurer un développement, un déploiement et une adaptabilité de l’IA rapides, sûrs et efficaces. Il constitue la base d’une évolutivité réussie de l’IA et nécessite des investissements stratégiques dans les processus, le personnel et les outils pour accélérer la mise sur le marché tout en gardant le contrôle sur le déploiement.

En adoptant le MLOps, les entreprises peuvent relever les défis de la mise à l’échelle de l’IA et libérer tout son potentiel pour favoriser une innovation et une croissance durables, fondées sur les données. En outre, l’utilisation de plateformes d’IA comme les services cloud et les grands modèles de langage (LLM) à l’aide d’interfaces de programmation d’applications (API) permet de démocratiser l’accès à l’IA et de réduire la demande de talents spécialisés.

Les entreprises doivent adopter une architecture technologique ouverte et fiable, idéalement basée sur une infrastructure de cloud hybride, afin de mettre à l’échelle l’IA en toute sécurité dans de multiples environnements informatiques. Cette architecture prend en charge des modèles IA qui peuvent être appliqués dans toute l’organisation, favorisant ainsi une collaboration sécurisée et efficace entre les différentes unités opérationnelles.



Une mise à l’échelle de l’IA réussie nécessite une transformation globale de l’entreprise. Cela signifie se fixer comme objectif principal d’innover avec l’IA et de reconnaître son impact fondamental sur l’ensemble des activités, y compris l’innovation produit, les opérations commerciales, les opérations techniques, ainsi que sur les personnes et la culture de l’entreprise.