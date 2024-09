Qu’est-ce que la transformation opérationnelle ?

La transformation opérationnelle est parfois considérée comme synonyme de transformation numérique, tout simplement parce que le besoin de changer est en grande partie lié aux nouvelles technologies6 (lien externe à ibm.com). La transformation opérationnelle de Netflix s’est produite lorsque l’entreprise a quitté son statut de fournisseur de contenu tiers DVD pour devenir producteur et diffuseur de divertissement. Pour ce faire, Netflix a dû passer au cloud et investir massivement dans la production de contenu.

Les transformation opérationnelle s’appuiera de plus en plus sur des avancées technologiques comme l’automatisation, l’IA et le machine learning (ML) pour améliorer les workflows, augmenter l’efficacité des équipes et accélérer la mise sur le marché. Bon nombre de ces technologies permettent de réaliser des économies. Dans un autre exemple, Anthem a quitté ses systèmes hérités au profit du cloud computing. L’entreprise a investi dans l’IA pour automatiser ses processus essentiels et bâtir une infrastructure plus résiliente, dotée de capacités d’auto-réparation grâce à l’analyse prédictive. L’entreprise a pu réduire de 25 % le nombre d’incidents liés aux systèmes prioritaires et améliorer considérablement la disponibilité et la fiabilité du système.