Qu'est-ce que le développement organisationnel ?

Le développement organisationnel (parfois appelé développement de l'organisation) concerne l'effort réalisé au sein d'une organisation pour améliorer ses capacités et son efficacité globale. Le développement organisationnel n'est pas un simple processus ou une solution rapide. Il s'agit d'un effort structuré, organisé et souvent de longue haleine visant à apporter des changements transformationnels dans des domaines spécifiques d'une organisation ou dans toutes ses composantes - ses valeurs, sa stratégie, sa structure, son personnel et ses processus - dans le but ultime de créer une culture organisationnelle durable et résiliente, capable de s'adapter au changement et d'atteindre des objectifs ciblés en matière de réussite, de croissance et de profitabilité.

Les données et les preuves sont largement utilisées dans le DO. Il s'agit d'un processus axé sur la recherche qui vise à modifier le comportement humain afin d'améliorer la situation des employés et de l'organisation dans son ensemble. Contrairement à la gestion des ressources humaines, qui inclut le recrutement, la fidélisation des employés et la gestion des performances, ainsi que la mise en place de politiques et de procédures, le DO évalue ce qui se passe au sein d'une organisation et intervient, en essayant de produire un changement positif et d'aligner le comportement des employés sur la stratégie, les processus d'entreprise et les objectifs de l'organisation.

Dans un environnement commercial en constante évolution, le développement organisationnel est essentiel pour maintenir la compétitivité et la durabilité des entreprises. Elle les aide à améliorer l'efficacité organisationnelle, à s'adapter aux nouveaux défis et à soutenir une culture professionnelle positive et engageante.