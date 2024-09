La gestion du capital humain se concentre sur la valeur ajoutée des employés d'une organisation afin qu'ils puissent fournir les meilleurs résultats. Il couvre les fonctions des ressources humaines, la rémunération et d'autres domaines essentiels à la vision et à la mission d'une entreprise. La HCM fournit un processus d'optimisation des performances et de l'efficacité du personnel d'une entreprise, en proposant une stratégie globale pour guider l'attraction des talents, le recrutement, l'intégration et la formation, l'administration des avantages sociaux et le reporting.