Qu’est-ce qu’un programme de formation et de développement ?

Des enquêtes sectorielles et des articles récents suggèrent que la formation dispensée en entreprise pouvait s’avérer inefficace. La plupart des formations ne seront pas entièrement intégrées par les apprenants. Les entreprises doivent instaurer une culture d’apprentissage continu en autonomie via des programmes d’apprentissage à distance ciblés et une formation mobile « juste à temps ».

Les organisations doivent également repenser le cadre plus vaste des compétences dont elles auront besoin dans un avenir proche. Une méta-étude récente d’IBM prédit que plus de 120 millions de travailleurs dans les douze plus grandes économies mondiales pourraient avoir besoin d’être reconvertis au cours des trois prochaines années en raison de l’automatisation basée sur l’IA.





Cette étude a permis de dégager plusieurs informations :

Les ressources humaines qualifiées alimentent l’économie mondiale : les compétences numériques restent essentielles, mais les compétences non techniques ont pris de l’importance.





La disponibilité et la qualité des compétences sont menacées : la durée de vie des compétences continue de diminuer, tandis que le temps nécessaire pour combler leur déficit a explosé, obligeant les organisations à trouver des moyens de rester pertinentes dans ce domaine.





L’automatisation intelligente change la donne sur le plan économique : des millions de travailleurs auront probablement besoin de se reconvertir et d’acquérir de nouvelles compétences, et la plupart des entreprises et des pays n’y sont pas bien préparés.





Les cultures organisationnelles évoluent : avec l’ère du numérique s’est fait ressentir le besoin d’adopter de nouveaux modèles économiques, de nouvelles méthodes de travail et une culture flexible qui favorise le développement de nouvelles compétences critiques.





L’étude conclut que les programmes de recrutement et de formation traditionnels ne sont plus aussi efficaces et que des stratégies et tactiques différentes peuvent avoir un impact considérable sur l’atténuation du déficit de compétences. Voici quelques-unes de ces stratégies et tactiques :