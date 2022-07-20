Comment la technologie facilite-t-elle la transformation opérationnelle ?

Dans la course effrénée à l’innovation et à la croissance durable, les entreprises ont toujours considéré la technologie comme le catalyseur permettant d’améliorer leurs résultats. Qu’il s’agisse de mettre en place une source d’information unique afin de déterminer les capacités analytiques nécessaires à la prise de décision, de réduire les coûts grâce à l’optimisation des processus ou d’assurer la continuité des activités afin de garantir la survie économique de l’entreprise face à la concurrence, la technologie a favorisé la création de valeur en transformant les activités.

Examinons la définition plus large de la transformation opérationnelle. Cette dernière consiste à apporter des changements fondamentaux aux opérations et aux modèles, en créant des modèles métier numériques pour réaliser des gains significatifs en valeur. Il s’agit d’aligner la prise de décision, les opérations et les données afin d’anticiper et de répondre aux perturbations, à l’évolution des besoins des clients et aux nouvelles opportunités de marché. À l’ère numérique, les outils de transformation opérationnelle incluent une stratégie claire de transformation numérique, une architecture de cloud hybride, des analyses approfondies et une suite de technologies avancées : l’intelligence artificielle (IA), la blockchain, l’automatisation, l’edge computing et l’Internet des objets (IdO).

Ces deux dernières années, les changements induits par la transformation numérique se sont accélérés pour nos clients. Nous observons des tendances en matière de refonte technologique, ou « transformation numérique », dans trois grands domaines. La transformation numérique consiste à adopter une expérience client, partenaire commercial et collaborateur axée sur le numérique. En d’autres termes, ces tendances sont apparues comme des moteurs stratégiques de la transformation opérationnelle pilotée par la technologie, et elles se fondent sur les éléments suivants :

les besoins sectoriels ;

les besoins fonctionnels ou par domaine ;

les besoins basés sur les rôles.

Examinons chacun de ces moteurs en détail :