Comment la technologie facilite-t-elle la transformation opérationnelle ?

Dans la course effrénée à l’innovation et à la croissance durable, les entreprises ont toujours considéré la technologie comme le catalyseur permettant d’améliorer leurs résultats. Qu’il s’agisse de mettre en place une source d’information unique afin de déterminer les capacités analytiques nécessaires à la prise de décision, de réduire les coûts grâce à l’optimisation des processus ou d’assurer la continuité des activités afin de garantir la survie économique de l’entreprise face à la concurrence, la technologie a favorisé la création de valeur en transformant les activités.
Examinons la définition plus large de la transformation opérationnelle. Cette dernière consiste à apporter des changements fondamentaux aux opérations et aux modèles, en créant des modèles métier numériques pour réaliser des gains significatifs en valeur. Il s’agit d’aligner la prise de décision, les opérations et les données afin d’anticiper et de répondre aux perturbations, à l’évolution des besoins des clients et aux nouvelles opportunités de marché. À l’ère numérique, les outils de transformation opérationnelle incluent une stratégie claire de transformation numérique, une architecture de cloud hybride, des analyses approfondies et une suite de technologies avancées : l’intelligence artificielle (IA), la blockchain, l’automatisation, l’edge computing et l’Internet des objets (IdO).
Ces deux dernières années, les changements induits par la transformation numérique se sont accélérés pour nos clients. Nous observons des tendances en matière de refonte technologique, ou « transformation numérique », dans trois grands domaines. La transformation numérique consiste à adopter une expérience client, partenaire commercial et collaborateur axée sur le numérique. En d’autres termes, ces tendances sont apparues comme des moteurs stratégiques de la transformation opérationnelle pilotée par la technologie, et elles se fondent sur les éléments suivants :
Examinons chacun de ces moteurs en détail :
Le secteur d’activité d’une entreprise définit les besoins ainsi que le type de transformation et de technologie nécessaires pour stimuler la création de valeur. Ses besoins en matière de jeux de données à collecter, organiser, orchestrer et orienter dans les modèles d’IA/d’analyse dépendent fortement du secteur dans lequel elle opère.
Par exemple, la pandémie a bouleversé les industries manufacturières. Des changements importants ont eu lieu dans les chaînes d’approvisionnement, la disponibilité de la main-d’œuvre et les objectifs de durabilité. Les entreprises repensent leurs chaînes d’approvisionnement et leurs opérations pour accélérer leur transformation numérique.
L’une de ces sociétés, Reckitt, est l’une des marques grand public les plus réputées et les plus fiables au monde dans les domaines de l’hygiène, de la santé et de la nutrition, au travers de ses marques Lysol, Air Wick, Calgon et d’autres. Reckitt s’est associée à IBM pour déployer des technologies avancées afin de connecter et de numériser ses usines pour l’industrie 4.0. L’objectif était de fournir à ses employés les informations dont ils ont besoin pour anticiper, prévoir et améliorer l’efficacité globale des équipements (OEE), l’efficacité énergétique et la maintenance de l’usine. Ces efforts, largement motivés par les tendances du secteur, aident Reckitt à renforcer sa résilience et son agilité pour répondre à l’évolution des demandes du marché concernant ses produits.
La transformation n’est pas toujours motivée par des forces extérieures. De nombreuses entreprises se penchent sur des fonctions telles que les processus clients, les talents ou les opérations financières et de la chaîne d’approvisionnement, et les repensent dans une optique d’efficacité, d’optimisation des processus et de gestion des coûts. Selon une étude récente de Gartner (lien externe à ibm.com), 82 % des directeurs financiers accélèrent leur transformation numérique pour rendre leur entreprise plus compétitive.
La tendance est de plus en plus au déploiement de workflows intelligents, par la numérisation et l’automatisation des workflows alimentés par les données. Pour accélérer ces workflows et leurs résultats, les entreprises devront y intégrer des technologies comme l’automatisation, la blockchain, l’IA et l’edge, en utilisant les données comme épine dorsale. Les avantages liés aux workflows intelligents sont significatifs. Dans un rapport récent d’IBV sur l’entreprise virtuelle, des dirigeants affirment que les workflows automatisés et alimentés par l’IA améliorent l’expérience client, l’efficacité et la prise de décision.
IBM déploie des workflows intelligents pour transformer ses propres processus internes. IBM a réussi à économiser 4 millions d’heures de travail en intégrant l’automatisation et l’IA dans 65 % de ses workflows. Cela a amélioré l’efficacité et la prise de décision dans les domaines des finances, de la chaîne d’approvisionnement et des processus clients.
Nous constatons un transfert majeur du pouvoir d’achat technologique du service informatique aux secteurs d’activité. En fait, selon IDC (lien externe à ibm.com), les dépenses technologiques financées par les entreprises dépasseront celles financées par les responsables informatiques d’ici 2023. À mesure que les responsables de secteur d’activité sont plus impliqués dans la prise de décision, la transformation client et la transformation des opérations, nous constatons que les secteurs d’activité ont besoin de données organisées à l’appui de leurs analyses et de leurs informations. Cela rend encore plus important l’inclusion de technologies telles que l’analytique et l’IA dans la stratégie métier globale soutenue par les données. En impliquant dès le départ les parties prenantes de l’informatique et des secteurs d’activité, les entreprises gagneront du temps et de l’argent lors de l’élaboration d’une stratégie de croissance.
CaixaBank, un important groupe bancaire en Espagne et au Portugal, compte une clientèle numérique à 70,6 %. L’entreprise s’est concentrée sur la transformation numérique pour devenir une banque en ligne. Caixa s’est associée à IBM pour déployer une plateforme Salesforce. Celle-ci l’a aidé à gérer efficacement le centre d’appel et à unifier ses canaux de service client et sa plateforme technologique, le tout en mettant l’accent sur l’amélioration de l’expérience utilisateur des clients et des agents. À l’heure de l’hyper-numérisation, cette transformation client est de plus en plus prise en charge par les responsables de secteur d’activité.
En raison de l’évolution rapide des technologies, il est difficile pour les entreprises de déterminer par où commencer et quel rôle ces technologies doivent jouer dans leur stratégie de croissance. Dans la course à l’innovation et à la croissance durable, elles doivent se concentrer sur l’exploitation de la technologie dans le contexte du secteur, du domaine et du rôle.
Les entreprises ne doivent plus déployer la technologie pour la technologie, mais l’intégrer à leur stratégie métier globale dans ces trois contextes. Elles doivent structurer leur informatique de façon à ne plus se focaliser sur la réduction des coûts, mais sur une stratégie de croissance et de création de valeur. Dans ce nouveau monde, les entreprises compteront non seulement sur leur service informatique, mais aussi sur un nouveau type de partenaires technologiques stratégiques d’écosystème pour les aider à faire face aux nouveaux impératifs. Ces partenaires stratégiques peuvent soutenir la synthèse de la stratégie permise par l’analytique, les données, l’intégration de technologies complexes et les capacités de transformation opérationnelle afin de créer des expériences humaines qui transforment les secteurs.
