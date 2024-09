Leader de l’assurance santé, Anthem (lien externe à ibm.com) se donne pour mission d’améliorer la qualité de vie et de renforcer les communautés en simplifiant l’accès aux soins. Anthem et ses sociétés affiliées comptent plus de 78 millions d’assurés, dont plus de 40 millions affiliés à la société mère. Nous souhaitons être le partenaire le plus innovant, le plus fiable et le plus inclusif qui soit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.antheminc.com (lien externe à ibm.com) ou suivez @AnthemInc sur Twitter.