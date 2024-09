Un processus de gestion du changement permet de s’assurer que les employés disposent des informations et de l’accompagnement nécessaires à la transition. Plusieurs raisons peuvent motiver un besoin de gestion du changement. Les fusions et acquisitions, les ajustements au niveau de la direction et la mise en œuvre de nouvelles technologies sont autant de vecteurs fréquents de la gestion du changement. Le changement organisationnel nécessaire pour faire face à une transformation numérique rapide dans un secteur conduit les entreprises à mettre en œuvre de nouveaux produits et de nouveaux processus. Cependant, ces innovations perturbent souvent les workflows, ce qui nécessite une gestion du changement efficace.

Un changement transformationnel réussi va au-delà d’un plan de communication ; il s’agit plutôt d’intégrer le changement à la culture globale de l’entreprise. L’utilisation d’une stratégie de gestion du changement peut permettre aux parties prenantes d’adopter les initiatives de changement. En donnant aux employés le rôle d’agents du changement, en les impliquant dans le workflow, il est possible d’atteindre les objectifs de l’entreprise. Les dirigeants peuvent et doivent évaluer les avantages du changement en élaborant un plan complet de gestion du changement.