Qu'est-ce que IT Operations ?

Information technology operations, plus communément appelé IT operations, ou ITOps , est le processus d'implémentation, de gestion, de distribution et de soutien des services IT pour répondre aux besoins métier des utilisateurs internes et externes.

ITOps est la fonction de base du service IT, qui dépend généralement du responsable du service informatique (RSI). C'est l'une des quatre fonctions (avec la gestion technique, la gestion des applications et la gestion du service de maintenance) définies dans l' IT Infrastructure Library (ITIL), l'infrastructure standard de facto des meilleures pratiques pour la gestion du service IT.

ITOps est à la pointe de la distribution de service IT , l'un des rouages les plus importants dans la machine qui fait fonctionner une organisation. Les entreprises et leurs clients sont devenus si dépendants de l' accès instantané aux services IT (données, applications logicielles, ressources de cloud public et de cloud privé ) que même une petite interruption de ces services peut avoir des conséquences importantes et coûteuses.

Ces dernières années, les tâches ITOps ont été de plus en plus prises en charge par les logiciels d'intelligence artificielle (IA), formant un nouveau sous-domaine d' IT Operations appelé Artificial Intelligence Operations, ou plus communément AIOps.

Les fonctionnalités d'IA, telles que les modèles de traitement automatique du langage naturel (NLP) et d' apprentissage automatique (ML) , sont utilisées pour automatiser des tâches ITOps comme la collecte et l'agrégation d'énormes volumes de données, séparant et hiérarchisant les alertes d'événements importants du bruit des données d'opérations IT et corrélant les données pour identifier les causes premières et proposer des solutions.

