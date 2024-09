Qu’est-ce que le service client ?

Les entreprises modernes doivent être en mesure de répondre aux besoins de leurs clients sur différents canaux pour garantir une expérience positive. En voici quelques exemples :

En personne : un client présent dans un magasin physique demande à parler à un agent du service client ou au responsable. Certains préfèrent résoudre les problèmes en face à face, surtout si une solution peut être trouvée immédiatement en magasin.

Appels téléphoniques : le centre d’appels est une solution efficace pour les clients qui préfèrent parler à un agent du service client sans se déplacer. Avec l’essor du libre-service et d’autres canaux automatisés, les appels téléphoniques s’avèrent plus coûteux, c’est pourquoi certaines entreprises tentent de limiter ce service. Ne pas permettre aux clients d’utiliser le canal qu’ils préfèrent peut avoir des conséquences néfastes sur le long terme, comme le bouche-à-oreille négatif ou l’attrition client.

SMS : l’essor des smartphones et des applications de messagerie (par exemple, WhatsApp) permet au plus grand nombre d’envoyer des messages directement aux entreprises. Pour certains, c’est le canal idéal en raison de son caractère immédiat, qui permet aux clients de vaquer à leurs occupations en attendant une réponse à leur demande.

Réseaux sociaux : il s’agit d’un canal de service client de plus en plus utilisé, car les consommateurs estiment qu’exposer publiquement leur problème pousse les entreprises à réagir plus vite. En effet, ces dernières ne veulent pas prendre le risque d’endommager leur réputation. Bon nombre d’entre elles ont choisi de créer un second profil sur les réseaux sociaux, afin de traiter les demandes du service client sans que leur compte principal soit inondé de questions et de réponses.

Base de connaissances en libre-service : entreprises qui fournissent une base de connaissances complète, assortie d’informations, de tutoriels et de questions fréquemment posées (FAQ). Il s’agit de répondre aux besoins des clients, toujours plus nombreux, qui préfèrent obtenir réponse à leurs questions ou problèmes sans interagir avec un humain. Les bases de connaissances peuvent associer articles, graphiques, études de cas, contenus vidéo et audio.

Chatbots : avec l’essor de l’IA générative, les chatbots pourront être améliorés pour ressembler davantage à des humains et être moins susceptibles de rencontrer des problèmes qu’ils ne peuvent pas résoudre. Les chatbots plus anciens étaient liés à un nombre limité de scripts et parvenaient rarement à résoudre les problèmes des clients avec la même efficacité que les humains.

Forums : il s’agit d’endroits où les clients peuvent poser des questions auxquelles répondent les agents du service client ou, parfois, d’autres clients. C’est un excellent moyen de fournir un service personnalisé, tout en encourageant les clients à s’entraider.