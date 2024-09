Qu'est-ce que l'assistance client ?

Les centres d'appels étaient autrefois l'option privilégiée des clients qui avaient besoin d'une assistance pour un produit ou un service, mais aujourd'hui, les clients veulent un service client de qualité sur les canaux qui leurs conviennent le mieux.

Les centres d'appels et les centres de services offrent une interaction directe avec un agent du support client formé à répondre et à traiter les questions et les réclamations des clients. La qualité de l'assistance client qui mène à cette interaction peut impacter considérablement le délai de résolution de chaque cas et, par conséquent, votre score de satisfaction client. Par exemple, si le centre d'appels reçoit toujours la même question sur un produit, les entreprises peuvent choisir de répondre à la question sur le site Web ou via une option en libre-service, comme un agent conversationnel.

Ces options de libre-service sont de plus en plus utilisées. Selon McKinsey (lien externe à ibm.com), 86 % des dirigeants B2B déclarent qu'ils préfèrent utiliser des outils de libre-service pour passer des commandes plutôt que de parler à un représentant commercial. Cette popularité s'explique en partie par la commodité. Les outils en libre-service sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7 et sont facilement accessibles sur les appareils mobiles, de sorte que les clients ont la possibilité de poser des questions à tout moment.