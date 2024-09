Qu'est-ce qu'un service client omnicanal ?

Un service client omnicanal apporte une assistance et fournit des conseils aux clients dans un réseau fluide et intégré d'appareils et de points de contact. Les entreprises qui disposent d'un service client omnicanal performant peuvent offrir à leurs clients une expérience de qualité constante, quel que soit le canal de communication.

La croissance des canaux numériques et des nouvelles technologies de communication permet aux entreprises d'adopter une approche omnicanal du support client. Elles peuvent alors gérer les interactions sur plusieurs canaux, tels que les centres d'appels, les discussions en ligne, les SMS, la messagerie, les e-mails et les réseaux sociaux. Par exemple, une conversation avec un support client peut commencer sur Twitter, se poursuivre par l'échange de SMS et se terminer par un appel téléphonique, le tout dans le cadre d'une expérience connectée et fluide. Les clients n'ont pas à s'arrêter et expliquer leur problème à chaque interaction sur un canal.

Les attentes des clients évoluent également en même temps que les avancées technologiques. Une récente étude de Forrester indique que d'ici 2022, les points de contact numériques impacteront plus de 57 % des ventes au détail aux États-Unis. Aujourd'hui, les clients exigent des interactions efficaces en magasin, des expériences fluides sur tous les canaux et d'être informés rapidement des commandes et de leur retrait.

En outre, la pandémie de COVID-19 a accéléré le passage au numérique dans tous les secteurs. Les entreprises B2B et B2C ont été contraintes de modifier les approches commerciales cloisonnées et les dynamiques d'achat complexes afin de fournir un support et une expérience client fluides.1