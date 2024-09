Le MLOps allie compétences, outils et pratiques pour gérer efficacement le cycle de vie du machine learning. Les équipes MLOps doivent posséder un ensemble de compétences diversifiées, techniques et non techniques. Elles doivent comprendre l’ensemble du pipeline de la science des données, de la préparation des données à l’évaluation des modèles en passant par leur entraînement. Connaître les pratiques d’ingénierie logicielle telles que le contrôle de version, les pipelines CI/CD et la conteneurisation est également essentiel. En outre, la connaissance des principes DevOps, une bonne gestion de l’infrastructure et la maîtrise des outils d’automatisation sont indispensables pour déployer et exécuter efficacement les modèles ML.

À l’instar du savoir-faire technique, les compétences non techniques jouent un rôle essentiel dans la réussite du MLOps. Une collaboration efficace des différentes équipes (data scientists, ingénieurs en machine learning et informaticiens) est essentielle pour faciliter le partage des connaissances. De solides compétences en communication sont nécessaires pour transposer les concepts techniques en langage clair et concis à l’intention des différentes parties prenantes, techniques et non techniques.

Le MLOps s’appuie sur divers outils pour simplifier le cycle de vie du machine learning.

Frameworks de machine learning comme Kubernetes, TensorFlow et PyTorch pour le développement et l’entraînement des modèles.

comme Kubernetes, TensorFlow et PyTorch pour le développement et l’entraînement des modèles. Systèmes de contrôle de version comme Git pour le suivi des versions de code et de modèle.

comme Git pour le suivi des versions de code et de modèle. Outils CI/CD tels que Jenkins ou GitLab CI/CD pour automatiser la création, le test et le déploiement des modèles.

tels que Jenkins ou GitLab CI/CD pour automatiser la création, le test et le déploiement des modèles. Plateformes MLOps comme Kubeflow et MLflow pour gérer le cycle de vie, le déploiement et la surveillance des modèles.

comme Kubeflow et MLflow pour gérer le cycle de vie, le déploiement et la surveillance des modèles. Les plateformes de cloud computing comme AWS, Azure et IBM Cloud fournissent une infrastructure évolutive pour l’exécution et la gestion des workloads de ML.

Adopter des pratiques MLOps efficaces permet de mettre en place des procédures bien définies pour garantir un développement de machine learning efficace et fiable. Il est essentiel de mettre en place une séquence d’étapes documentée et reproductible pour chaque phase du cycle de vie ML, afin de favoriser la clarté et la cohérence au sein des différentes équipes impliquées dans le projet. La gestion des versions et des données, des modèles et du code joue également un rôle crucial. Suivre les modifications et maintenir différentes versions permet aux équipes de facilement revenir aux états précédents, de reproduire les expériences avec précision, de se ternir informées des changements au fil du temps et d’assurer la traçabilité tout au long du cycle de développement.

Surveiller la performance des modèles en permanence pour détecter les dérives de précision, les biais et autres problèmes s’avère essentiel pour garantir l’efficacité des modèles et éviter les mauvaises surprises. Surveiller la performance et l’état des modèles de ML permet de garantir qu’ils remplissent leurs objectifs après le déploiement. En identifiant et en traitant ces problèmes de manière proactive, les entreprises sont en mesure d’assurer une performance optimale du modèle, d’atténuer les risques et de s'adapter à l’évolution des conditions, ainsi qu’aux feedbacks.

Les pipelines CI/CD rationalisent davantage le processus de développement, car ils jouent un rôle important dans l’automatisation des phases de création, de test et de déploiement des modèles ML. La mise en œuvre de pipelines CI/CD permet non seulement d’améliorer la cohérence et l’efficacité des projets de machine learning, mais aussi d’accélérer les cycles de livraison. Les équipes peuvent donc mettre les innovations sur le marché plus rapidement et avec une plus grande confiance dans leurs solutions ML. Automatiser les phases de création, de test et de déploiement des modèles ML permet de réduire le risque d’erreur humaine et d’améliorer la fiabilité des systèmes ML.

La collaboration est la clé d’un MLOps réussi. Les data scientists, les ingénieurs et les équipes opérationnelles se doivent de collaborer et de communiquer ouvertement. Cette approche collaborative permet d’éliminer les silos, favorise le partage de connaissances et garantit un cycle de vie ML fluide et efficace. En intégrant diverses perspectives tout au long du processus de développement, les équipes MLOps sont en mesure de créer des solutions ML robustes et efficaces, qui jettent les bases d’une stratégie MLOps solide.