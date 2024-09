Qu’est-ce que le biais de l’IA ?

La première étape pour éviter le piège des préjugés consiste simplement à prendre du recul au début et à réfléchir à un effort d’IA. Comme c’est le cas pour presque tous les défis commerciaux, il est beaucoup plus facile de corriger les problèmes dès le départ plutôt que d’attendre l’épave de l’entraîneur et de trier ensuite les résultats endommagés. Mais beaucoup d’organisations sont pressées, et cela leur coûte cher.

L’identification et la résolution des biais dans l’IA nécessitent une gouvernance de l’IA, c’est-à-dire la capacité de diriger, de gérer et de surveiller les activités d’IA d’une organisation. En pratique, la gouvernance de l’IA crée un ensemble de politiques, de pratiques et de cadres d’exigences pour guider le développement et l’utilisation responsables de la technologie de l’IA. Lorsqu’elle est bien menée, la gouvernance de l’IA permet de s’assurer qu’il y a un équilibre des avantages accordés aux entreprises, aux clients, aux employés et à la société dans son ensemble.

La gouvernance de l’IA comprend souvent des méthodes qui visent à évaluer la justice, l’équité et l’inclusion. Une approche telle que l’équité contrefactuelle identifie les biais dans la prise de décision d’un modèle et garantit des résultats équitables, même lorsque des attributs sensibles, tels que le sexe, la race ou l’orientation sexuelle sont inclus.



En raison de la complexité de l’IA, un algorithme peut être un système de boîte noire avec peu d’informations sur les données utilisées pour le créer. Les pratiques de transparence et la technologie permettent de s’assurer que des données impartiales sont utilisées pour construire le système et que Résultats sera équitable. Les entreprises qui s’efforcent de protéger les informations des clients renforcent la confiance dans la marque et sont plus susceptibles de créer des systèmes IA dignes de confiance.

Pour fournir un niveau supplémentaire d'assurance qualité, instituez un système « intégré à l'humain » pour proposer des options ou faire des recommandations qui peuvent ensuite être approuvées par des décisions humaines.