Alors que les entreprises ont de plus en plus recours à l’intelligence artificielle (IA), les gens se demandent dans quelle mesure les préjugés humains ont pénétré les systèmes d’IA. Les exemples de préjugés liés à l’IA dans le monde réel nous montrent que lorsque des données et des algorithmes discriminants sont intégrés dans des modèles IA, ces derniers déploient les préjugés à grande échelle et amplifient les effets négatifs qui en résultent.

Les entreprises cherchent par tous les moyens à garantir la partialité de l’IA, non seulement pour des raisons d’équité, mais aussi pour obtenir de meilleurs résultats. Cependant, il en va de même des préjugés raciaux et sexistes ancrés dans la société comme des biais de l’IA : ils ne sont pas faciles à éliminer.

Dans l’article « What AI can and can’t do (yet) for your business » (Ce que l’IA peut et ne peut pas (encore) faire pour votre entreprise), les auteurs Michael Chui, James Manyika et Mehdi Miremadi de McKinsey ont noté : « Ces biais ont tendance à rester ancrés, car les reconnaître et prendre des mesures pour les corriger nécessite une maîtrise approfondie des techniques de science des données, ainsi qu’une meilleure compréhension des forces sociales existantes, y compris de la collecte de données. Dans l’ensemble, l’élimination des biais s’avère l’un des obstacles les plus redoutables à ce jour, et certainement l’un des plus difficiles à surmonter sur le plan sociétal. »

Les exemples de biais de l’IA tirés de la vie réelle fournissent aux entreprises des informations utiles sur la manière de les identifier et de les traiter. En examinant ces exemples d’un œil critique et les succès obtenus pour les surmonter, les data scientists peuvent élaborer une feuille de route pour les identifier et les éviter dans leurs modèles de machine learning.