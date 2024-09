Le Conseil d’éthique de l’IA d’IBM est un organe central et transdisciplinaire qui soutient la culture d’une IA éthique, responsable et digne de confiance au sein de l’organisation.

Coprésidé par Francesca Rossi et Christina Montgomery, le Conseil a pour mission de soutenir un processus centralisé de gouvernance, d'examen et de prise de décision concernant les politiques, les pratiques, la communication, la recherche, et les produits et services d'IBM en matière d'éthique. Intégrant nos principes historiques et notre réflexion éthique, le Conseil est l'un des éléments qui permettent à IBM et à tous ses membres d'agir de manière responsable et cohérente avec nos valeurs.

En savoir plus sur l’impact éthique dans le rapport IBM Impact de 2023

Découvrez le cadre de gouvernance de l’éthique de l’IA d’IBM