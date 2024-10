Créer une architecture de données moderne

Le développement d'une stratégie de données détaillée, définissant les technologies, les processus et les ressources humaines nécessaires à la gestion des données, constitue la première étape cruciale dans la création d'une architecture de données adaptée aux besoins spécifiques de l'organisation et capable de fournir des données de qualité de manière cohérente pour tous les cas d'utilisation.

Lorsque vous créez votre architecture de données moderne, tenez compte des éléments suivants.



Data lakehouse

Une architecture de data lakehouse offre un point d'accès centralisé aux données dans l'environnement de cloud hybride, permettant ainsi d'unifier, d'organiser et de préparer les données en vue de leur utilisation dans les modèles d'intelligence artificielle. Elle combine la flexibilité d’un data lake avec les performances et la structure d’un entrepôt de données. La plupart des solutions de lakehouse disposent de couches de métadonnées intelligentes qui vous permettent de catégoriser et de classer plus facilement vos données non structurées..



Les architectures de data lakehouse contribuent à la conception de workflows optimisés en termes de coût et de performance, en s'appuyant sur une compréhension approfondie des données de l'organisation et de ses besoins métier concrets. L'optimisation des workflows ainsi réalisée contribue à l'amélioration des coûts et des performances, tout en facilitant la découverte de corrélations cachées au sein des données.



Afin de démocratiser l'accès aux données optimisées et gouvernées au sein de votre data lakehouse, il est recommandé d'implémenter une architecture de data fabric.