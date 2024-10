Créer une approche holistique de la protection des données

D’après les recherches de Gartner, il est estimé que les données personnelles de 75 % de la population mondiale seront couvertes par des réglementations de confidentialité d’ici 2024¹. En tant que responsable des données, votre tâche consiste à gérer des politiques et des technologies de plus en plus complexes, ceci afin de garantir que les données sensibles sont à la fois accessibles et protégées. La protection des données est le terme générique qui englobe la confidentialité, la conformité, la sécurité et l’éthique des données. L’adoption d’une approche holistique de la protection des données et de la cybersécurité permet de se prémunir contre les cyberattaques (par exemple les ransomwares) et de maintenir la conformité réglementaire, le but étant d’éviter des amendes coûteuses, d’avoir une IA responsable et de créer une expérience utilisateur exceptionnelle.

En 2022, le coût moyen d’une violation de données a atteint 4,35 millions de dollars, un chiffre record². Sans compter les coûts cachés pour maintenir la réputation de la marque et la fidélité des clients. Les consommateurs veulent que leurs données personnelles soient protégées, et les décideurs ont réagi en adoptant de nouvelles réglementations sur la confidentialité des données. Les organisations qui ne sont pas préparées à répondre à ces nouveaux besoins de conformité des données pourraient en payer le prix fort. Avec l’apparition de nouvelles réglementations comme le RGPD, la CCPA et la LGPD, il est de plus en plus attendu des organisations qu’elles intègrent la protection holistique des données dans leur stratégie globale de gestion des données.

Cette approche ne consiste pas seulement à examiner la manière dont les données sont collectées et à en assurer la conformité et la confidentialité, il s’agit également de comprendre comment les données sensibles sont utilisées dans le monde d’aujourd’hui. Cela pousse les organisations à se poser certaines questions : est-il éthique de collecter ces données ? Que faisons-nous de ces informations ? Avons-nous fait part de nos intentions aux personnes auprès desquelles nous avons recueilli ces données ? Combien de temps et à quel endroit ces données seront-elles conservées ? Sommes-nous au fait de la gestion des risques et des progrès des logiciels malveillants ? Toute personne chargée de collecter des données, en particulier les dirigeants d’une organisation, ont tout intérêt à maîtriser le sujet.