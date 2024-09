Des générations d’IBMers ont gagné la confiance de nos clients et de la société grâce à une gestion responsable des données. Nous restons déterminés à élaborer des politiques et des pratiques qui donnent la priorité à l’éthique, à la confiance, à la transparence et à la responsabilité, tout en garantissant la conformité aux réglementations mondiales en matière de confidentialité des données.

IBM a été l’une des premières entreprises à adopter un code de conduite en matière de confidentialité et à nommer une directrice de la confidentialité. Fidèle à notre longue expérience de leader en matière de confidentialité, la directrice de la confidentialité et de la confiance siège au conseil d’administration de l’IAPP (International Association of Privacy Professionals), l’association professionnelle la plus importante et la plus complète au monde en matière de confidentialité et de gouvernance de l’IA.