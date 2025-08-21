Empêchez l’utilisation de l’IA fantôme L’IA fantôme passe facilement inaperçue. Apprenez à la détecter.

Protégez votre confidentialité

Les entreprises qui vont au-delà de la simple conformité réglementaire peuvent gagner la confiance de leurs clients et se démarquer de la concurrence. Les solutions IBM Security vous aident à fournir des expériences sécurisées à vos clients et à développer votre activité grâce à une approche holistique et adaptative de la confidentialité des données. Cette approche se base sur les principes du Zero Trust (confiance zéro) et sur une protection éprouvée de la confidentialité des données.

 
Découvrez comment protéger vos collaborateurs et vos données contre les cyberattaques. Obtenez des informations plus approfondies sur les tactiques des pirates informatiques et des recommandations pour protéger votre organisation de manière proactive.

Une IA intelligente commence par une sécurité et une gouvernance plus intelligentes

Participez à cet échange aux côtés d'un leader de la cybersécurité dans une entreprise de soins de santé du Fortune 20 pour découvrir les bonnes pratiques à adopter afin de sécuriser l'IA.

Avantages de la confidentialité des données
Comprendre le risque lié aux données

Évaluez l'utilisation des données et le risque en fonction de vos responsabilités envers les clients et la réglementation.
Sécuriser le partage de données

Utilisez des contrôles de sécurité pour protéger les données personnelles et offrir des expériences dignes de confiance.
Automatiser la réponse aux incidents

Agissez efficacement pour atténuer les risques et les problèmes de conformité, ainsi que pour vous adapter facilement.
IBM Guardium Discover and Classify

IBM Security et 1touch.io se sont associés pour vous proposer un produit de détection des données permettant d'assurer la confidentialité et la sécurité. Profitez d’une découverte et d’une classification précises, évolutives et intégrées de données structurées et non structurées dans tous les environnements.

 En savoir plus sur IBM Guardium Discover and Classify
Solutions de confidentialité des données Protection exhaustive des données

Profitez d’une sécurité des données avancée, intégrée et évolutive grâce au logiciel IBM Guardium.

 Découvrir Guardium maintenant Réserver une démonstration gratuite du produit Gestion des consentements

IBM Verify permet une gestion des identités et des accès des utilisateurs respectueuse de la confidentialité.

 Découvrir Verify Essayer Verify gratuitement Réponse accélérée aux incidents

IBM QRadar SOAR accélère la cyber-résilience et automatise les tâches répétitives.

 Découvrir SOAR Réserver une démonstration gratuite du produit Résilience des données

Les solutions de stockage flash pour la protection du stockage des données et la cyber-résilience favorisent la bonne continuité opérationnelle, l’amélioration des performances et la réduction des coûts d’infrastructure.

 Découvrir les solutions de stockage flash Gouvernance des données

IBM Cloud Pak for Data fournit des outils permettant de créer un socle de données gouvernées pour obtenir plus rapidement des résultats à partir des données et assurer leur confidentialité et leur conformité.

 Découvrir un cas d'utilisation de gouvernance des données Essayer Cloud Pak for Data gratuitement Gestion de la confidentialité des données

Automatisez la génération de rapports sur les données personnelles pour gagner en précision et en conformité, réduire les délais d’audit et accélérer les initiatives avec IBM OpenPages Data Privacy Management.

 Découvrir la confidentialité des données Réserver une démonstration gratuite du produit
Services de confidentialité des données
Vue satellite des lumières d’une ville
Services dédiés aux règles de confidentialité des données

Accédez à des services dédiés à la confidentialité des données qui vous aident à définir des règles pour le traitement et l’utilisation d’informations protégées.

 Découvrir les services dédiés à la confidentialité
Professionnels travaillant dans une salle de serveurs
Services de sécurité des données

Collaborez avec des experts en sécurité des données pour protéger vos données les plus sensibles.

 Explorez les services de sécurité des données
Vue plongeante de professionnelles travaillant ensemble avec un ordinateur portable et une tablette dans un bureau lumineux
Services dédiés aux risques et à la conformité

Gérez vos risques en matière de sécurité et de conformité avec l’aide de consultants en confidentialité des données.

 Découvrir les services dédiés aux risques
Ressources Rapport Cost of a Data Breach 2025
L’IA transforme les entreprises, mais elle introduit également des risques. 97 % des entreprises ayant subi des incidents de sécurité liés à l’IA ne disposaient pas de contrôles d’accès appropriés.
Cinq erreurs fréquentes en matière de sécurité des données
Explorez cet e-book et apprenez à améliorer votre posture en matière de sécurité des données et de conformité.
Préparer l’avenir de la confidentialité des données
Cinq considérations clés pour préparer l’avenir de la confidentialité des données de votre entreprise dans un environnement en constante évolution.
