Les entreprises qui vont au-delà de la simple conformité réglementaire peuvent gagner la confiance de leurs clients et se démarquer de la concurrence. Les solutions IBM Security vous aident à fournir des expériences sécurisées à vos clients et à développer votre activité grâce à une approche holistique et adaptative de la confidentialité des données. Cette approche se base sur les principes du Zero Trust (confiance zéro) et sur une protection éprouvée de la confidentialité des données.
Découvrez comment protéger vos collaborateurs et vos données contre les cyberattaques. Obtenez des informations plus approfondies sur les tactiques des pirates informatiques et des recommandations pour protéger votre organisation de manière proactive.
Évaluez l'utilisation des données et le risque en fonction de vos responsabilités envers les clients et la réglementation.
Utilisez des contrôles de sécurité pour protéger les données personnelles et offrir des expériences dignes de confiance.
Agissez efficacement pour atténuer les risques et les problèmes de conformité, ainsi que pour vous adapter facilement.
IBM Security et 1touch.io se sont associés pour vous proposer un produit de détection des données permettant d'assurer la confidentialité et la sécurité. Profitez d’une découverte et d’une classification précises, évolutives et intégrées de données structurées et non structurées dans tous les environnements.
Profitez d’une sécurité des données avancée, intégrée et évolutive grâce au logiciel IBM Guardium.
IBM Verify permet une gestion des identités et des accès des utilisateurs respectueuse de la confidentialité.
IBM QRadar SOAR accélère la cyber-résilience et automatise les tâches répétitives.
Les solutions de stockage flash pour la protection du stockage des données et la cyber-résilience favorisent la bonne continuité opérationnelle, l’amélioration des performances et la réduction des coûts d’infrastructure.
IBM Cloud Pak for Data fournit des outils permettant de créer un socle de données gouvernées pour obtenir plus rapidement des résultats à partir des données et assurer leur confidentialité et leur conformité.
Automatisez la génération de rapports sur les données personnelles pour gagner en précision et en conformité, réduire les délais d’audit et accélérer les initiatives avec IBM OpenPages Data Privacy Management.
Accédez à des services dédiés à la confidentialité des données qui vous aident à définir des règles pour le traitement et l’utilisation d’informations protégées.
Collaborez avec des experts en sécurité des données pour protéger vos données les plus sensibles.
Gérez vos risques en matière de sécurité et de conformité avec l’aide de consultants en confidentialité des données.