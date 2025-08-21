Les entreprises qui vont au-delà de la simple conformité réglementaire peuvent gagner la confiance de leurs clients et se démarquer de la concurrence. Les solutions IBM Security vous aident à fournir des expériences sécurisées à vos clients et à développer votre activité grâce à une approche holistique et adaptative de la confidentialité des données. Cette approche se base sur les principes du Zero Trust (confiance zéro) et sur une protection éprouvée de la confidentialité des données.