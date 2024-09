Avec IBM OpenPages Data Privacy Management, comprenez parfaitement comment les données personnelles sont utilisées dans votre organisation. Ce module vous offre une vue complète et en temps réel de la manière dont les données sensibles sont utilisées, stockées et consultées au sein de votre organisation grâce à l’IA, l’automatisation et la sécurité intégrées. Voyez quelles données sont consultées et quand, pour accélérer le processus de surveillance des risques. Automatisez la génération de rapports sur les données personnelles pour gagner en précision, réduire les délais d’audit et accélérer les initiatives dans toute l’organisation.