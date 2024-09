Ce que vous obtenez

Identification des risques liés aux tiers Permet de créer une structure centralisée et étroitement mappée de la hiérarchie des risques liés aux tiers, y compris les risques, contrôles, indicateurs clés de risque, emplacements et réglementations. Prend en charge la catégorisation des tiers en fonction du risque, de la criticité et d’autres facteurs.

Gestion de l’engagement des tiers Se connecte aux systèmes de l’entreprise et aux systèmes externes pour importer des informations sur les fournisseurs ; consolide et mappe les données des tiers dans un référentiel commun ; évolue pour prendre en charge des milliers de fournisseurs.