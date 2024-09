Automatisez vos processus d’identification, de mesure, de surveillance, d’analyse et de gestion des risques opérationnels. Le module OpenPages Operational Risk Management permet aux entreprises d’intégrer toutes les données relatives aux risques (évaluations des risques et des contrôles, événements internes et externes causant des pertes, indicateurs de risques clés et gestion des problèmes/plans d’action) dans un seul et même environnement.