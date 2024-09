Ce que vous obtenez

Gestion complète du cycle de vie des politiques Simplifie et gère la création, la révision, l’approbation, l’attestation et les exceptions. Met en correspondance les politiques avec la bibliothèque de réglementations. OpenPages Policy Management aide les organisations à identifier et atténuer les risques, ainsi qu’à assurer l’actualisation des règles et procédures de l’entreprise.

Référentiel de documents unique Un référentiel de documents unique offre une vue globale des activités de gestion des politiques et de conformité réglementaire. Cette fonctionnalité permet à l’organisation de gérer le contenu des politiques à travers une approche opportune, efficace et cohérente.