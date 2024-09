Réunissez toutes les parties prenantes clés qui travaillent souvent indépendamment sur des données cloisonnées. Le module OpenPages Model Risk Governance associe un modèle de données flexible à la gestion de documents, à de puissantes fonctionnalités de workflow et à la business intelligence. Il contribue à assurer un niveau d’engagement et de transparence plus élevé dans les processus de gestion et de gouvernance des risques liés au modèle.