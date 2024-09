La gestion des risques ESG est essentielle pour assurer la continuité des opérations, maintenir la confiance des parties prenantes et respecter les obligations sociétales et réglementaires. Le module OpenPages Risk Management for ESG permet aux organisations de gérer leurs programmes ESG, d’évaluer les risques associés aux opérations, de maintenir la durabilité de la conformité et de créer une stratégie pour promouvoir la croissance durable de l’entreprise.