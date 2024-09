Combinez logiciel, automatisation des processus, flux en données et compétences. Le module OpenPages Regulatory Compliance Management permet à votre organisation d’avoir une vision plus complète, précise et rapide des risques liés à la conformité aux réglementations. Soutenu par un modèle de données centralisé, ce module est conçu pour transformer le processus de mise en conformité et pour favoriser la confiance et l’efficacité.