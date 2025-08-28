Les équipes de sécurité d’aujourd’hui sont confrontées à de nombreux défis : pirates informatiques aux techniques sophistiquées, surfaces d’attaque en expansion, explosion de données et complexité croissante des infrastructures… Autant de difficultés qui entravent leur capacité de protéger les données, de gérer l’accès utilisateur ainsi que de détecter et répondre rapidement aux menaces de sécurité.



IBM Security fournit des solutions transformatrices alimentées par l’IA qui optimisent le temps des analystes en accélérant la détection et l’atténuation des menaces ainsi que le déploiement de réponses, et en protégeant l’identité des internautes et les ensembles de données, tout en permettant aux équipes de cybersécurité de rester informées et de garder le contrôle.