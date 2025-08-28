Accélérez et précisez le travail des équipes de sécurité, et rendez-les plus productives grâce à des solutions alimentées par l’IA
Les équipes de sécurité d’aujourd’hui sont confrontées à de nombreux défis : pirates informatiques aux techniques sophistiquées, surfaces d’attaque en expansion, explosion de données et complexité croissante des infrastructures… Autant de difficultés qui entravent leur capacité de protéger les données, de gérer l’accès utilisateur ainsi que de détecter et répondre rapidement aux menaces de sécurité.
IBM Security fournit des solutions transformatrices alimentées par l’IA qui optimisent le temps des analystes en accélérant la détection et l’atténuation des menaces ainsi que le déploiement de réponses, et en protégeant l’identité des internautes et les ensembles de données, tout en permettant aux équipes de cybersécurité de rester informées et de garder le contrôle.
Les outils d’IA peuvent identifier les données fantômes, surveiller les anomalies dans l’accès aux données et alerter les professionnels de la cybersécurité sur les menaces potentielles de tout acteur malveillant accédant aux données ou aux informations sensibles, ce qui permet de gagner un temps précieux dans la détection et la correction des problèmes en temps réel.
L’analyse des risques alimentée par l’IA peut produire des résumés d’incidents pour fournir des alertes hautement fiables et automatiser la réponse aux incidents, accélérant ainsi de 55 % en moyenne l’examen et le triage des alertes. La technologie IA permet également d’identifier les vulnérabilités dans les contextes de menaces et de se défendre contre les cybercriminels et la cybercriminalité.
Les modèles d’IA contribuent à maintenir un équilibre entre sécurité et expérience utilisateur en analysant le risque que représente chaque tentative de connexion et en vérifiant les internautes à l’aide de données comportementales. Ils simplifient ainsi l’accès aux utilisateurs vérifiés et peuvent réduire les coûts liés à la fraude jusqu’à 90 %. En outre, les systèmes d’IA permettent de bloquer l’hameçonnage, les logiciels malveillants et autres activités malveillantes, garantissant ainsi une posture de sécurité efficace au sein des systèmes de sécurité.
Sécurisez les modèles et les agents d’IA. Identifiez automatiquement l’IA fantôme. Unifiez vos équipes pour une IA digne de confiance.
Gagnez en visibilité sur votre posture cryptographique. Évaluez et hiérarchisez les vulnérabilités cryptographiques pour sécuriser vos données critiques.
IBM Verify est une solution modernisée et modulaire qui offre un contexte approfondi et alimenté par l’IA pour la gestion des identités et des accès (IAM) des consommateurs et du personnel. Grâce à une approche fluide, cloud native et SaaS (Software as a service), protégez les internautes et les applications, à la fois au sein et en dehors de l’entreprise.
Les entreprises modernes employant de la main-d’œuvre à distance ont du mal à gérer et à protéger leurs appareils distribués. MaaS360 vous aide à gérer ces appareils, à les contrôler pour détecter toute activité malveillante et à déployer des mesures de sécurité. Découvrez comment allier sécurité et productivité avec MaaS360.
Voir une démo expliquant comment la suite QRadar peut accélérer le temps de réponse à l'aide d'une expérience unifiée pour les analystes, d'une IA et d'une automatisation avancées ainsi que d'une plateforme ouverte pour se connecter à vos outils existants.
IBM comprend que les clients ne se focalisent plus sur la fraude, mais qu'ils doivent désormais trouver un équilibre entre la fourniture d'une expérience utilisateur fluide et la sécurisation de ces interactions numériques. Trusteer permet d'établir de façon fluide la confiance dans l'identité tout au long du parcours client omnicanal. Grâce à des renseignements reposant sur le cloud et soutenue par l’IA et à l’apprentissage automatique breveté, Trusteer fournit une approche globale pour identifier les clients récents et anciens, sans affecter l’expérience utilisateur.
Programmez un entretien avec un ou une représentante IBM pour parler des besoins de votre organisation en matière de sécurité et savoir comment des solutions alimentées par l’IA peuvent vous aider.