L’IA redéfinit le cyber-risque Découvrir le nouveau terrain des attaquants et des défenseurs

Cybersécurité et intelligence artificielle (IA)

Accélérez et précisez le travail des équipes de sécurité, et rendez-les plus productives grâce à des solutions alimentées par l’IA

Découvrez nos solutions Obtenir le rapport sur le coût d’une violation de données 2025
Boule bleue fluorescente entourée de plusieurs lignes

Rassemblez les équipes de sécurité et de gouvernance de l’IA 

Le Gartner Market Guide for AI TRiSM fournit des conseils pour rassembler les équipes.

Obtenir le rapport
L’IA accélère vos défenses de sécurité

Les équipes de sécurité d’aujourd’hui sont confrontées à de nombreux défis : pirates informatiques aux techniques sophistiquées, surfaces d’attaque en expansion, explosion de données et complexité croissante des infrastructures… Autant de difficultés qui entravent leur capacité de protéger les donnéesde gérer l’accès utilisateur ainsi que de détecter et répondre rapidement aux menaces de sécurité.

IBM Security fournit des solutions transformatrices alimentées par l’IA qui optimisent le temps des analystes en accélérant la détection et l’atténuation des menaces ainsi que le déploiement de réponses, et en protégeant l’identité des internautes et les ensembles de données, tout en permettant aux équipes de cybersécurité de rester informées et de garder le contrôle.
Lire le rapport sur la sécurisation de l’IA générative

Une IA intelligente commence par une sécurité et une gouvernance plus intelligentes

Participez à cet échange aux côtés d’un leader de la cybersécurité dans une entreprise de soins de santé du Fortune 20 pour découvrir les bonnes pratiques à adopter afin de sécuriser l’IA.

S’inscrire au webinaire
Avantages
Protection des données dans les environnements de cloud hybride

Les outils d’IA peuvent identifier les données fantômes, surveiller les anomalies dans l’accès aux données et alerter les professionnels de la cybersécurité sur les menaces potentielles de tout acteur malveillant accédant aux données ou aux informations sensibles, ce qui permet de gagner un temps précieux dans la détection et la correction des problèmes en temps réel.
Génération de réponses aux menaces plus élaborées et mieux hiérarchisées

L’analyse des risques alimentée par l’IA peut produire des résumés d’incidents pour fournir des alertes hautement fiables et automatiser la réponse aux incidents, accélérant ainsi de 55 % en moyenne l’examen et le triage des alertes. La technologie IA permet également d’identifier les vulnérabilités dans les contextes de menaces et de se défendre contre les cybercriminels et la cybercriminalité. 

 
Équilibre entre sécurité et besoins des internautes en matière d’accès

Les modèles d’IA contribuent à maintenir un équilibre entre sécurité et expérience utilisateur en analysant le risque que représente chaque tentative de connexion et en vérifiant les internautes à l’aide de données comportementales. Ils simplifient ainsi l’accès aux utilisateurs vérifiés et peuvent réduire les coûts liés à la fraude jusqu’à 90 %.  En outre, les systèmes d’IA permettent de bloquer l’hameçonnage, les logiciels malveillants et autres activités malveillantes, garantissant ainsi une posture de sécurité efficace au sein des systèmes de sécurité.
Solutions Services de détection et de réponse aux menaces (TDR) IBM
Ces services exploitent des solutions alimentées par l’IA pour identifier les incidents de sécurité et y répondre rapidement. Grâce à des algorithmes d’IA avancés, ils assurent une détection proactive des menaces et une réponse aux incidents, coordonnant les défenses contre les cybermenaces et les pirates informatiques, et protégeant ainsi les données sensibles.
IBM Guardium
IBM Guardium est une plateforme de sécurité des données qui offre une visibilité complète sur les données tout au long de leur cycle de vie et qui répond aux besoins des entreprises en matière de conformité des données. Elle est dotée d’une fonctionnalité IA intégrée de détection des données aberrantes basée sur des facteurs de risque multiples, avec des capacités permettant aux organisations de profiter d’une surveillance avancée et d’une identification plus rapide des menaces pesant sur les données.
IBM QRadar SIEM
IBM QRadar SIEM déploie l’IA pour fournir des technologies avancées de détection, d’examen et de réponse aux menaces. S’appuyant sur une base ouverte, il fournit aux analystes de sécurité des capacités améliorées d’automatisation et de renseignement sur les menaces qui leur permettent de travailler plus rapidement, plus efficacement et avec une plus grande précision sur l’ensemble de leurs outils de sécurité.
IBM Verify
IBM Verify utilise les avancées de l’IA pour fournir une analyse approfondie de la gestion des identités et des accès (IAM) des consommateurs et du personnel. Fonctionnant efficacement aussi bien au sein de l’entreprise qu’en dehors, il protège vos utilisateurs et vos applications grâce à une méthodologie cloud native et SaaS (logiciel en tant que service).
IBM MaaS360
En exploitant les capacités de l’IA, Maas360 facilite la gestion et la sécurité des appareils d’entreprise. Il offre une visibilité et un contrôle étendus sur différents appareils et plateformes. Grâce aux correctifs prédictifs, à l’application de règles basées sur les risques et aux actions contextuelles sur les appareils, il renforce la posture de sécurité globale.
Services gérés de détection et de réponse IBM
Les services de détection et de réponse (MDR) gérés IBM Security utilisent des actions automatisées et contrôlées par des humains pour fournir une visibilité et stopper les menaces au niveau des réseaux et des terminaux. Grâce à une approche unifiée basée sur l’IA, les chasseurs de menaces peuvent prendre des mesures décisives et réagir plus rapidement.
IBM Trusteer
Trusteer utilise l’IA et le machine learning pour instaurer la confiance dans les identités numériques. En analysant divers points de données et le comportement des utilisateurs, il peut distinguer avec précision les utilisateurs légitimes des acteurs malveillants potentiels, offrant ainsi une sécurité transparente qui ne compromet pas l’expérience utilisateur.
watsonx.governance
Des outils de bout en bout pour la gouvernance de l’IA afin de gérer les risques, la conformité et l’ensemble du cycle de vie de l’IA. Elle facilite la compréhension, la catégorisation et la protection des données sensibles, garantissant ainsi la conformité réglementaire.

Dernières démonstrations de produits

Démo Guardium AI Security Démo Guardium Quantum Safe Démo Verify Démo MaaS360 Démo QRadar Démo Trusteer
Études de cas
Jeunes gens utilisant leur ordinateur portable et mangeant une pizza dans un bureau moderne
Sutherland Global Services
Sutherland offre une expérience utilisateur exceptionnelle à ses clients grâce à une combinaison de conseils, de services, de mise en œuvre de solutions logicielles propriétaires et tierces, et d'offres SaaS et PaaS, y compris la mise en œuvre de l'IA pour améliorer la sécurité des données.
Employée à son bureau, portant un casque audio lors d’une conférence téléphonique sur un ordinateur portable
Credico
Credico, une société de services professionnels, est parvenue à atteindre une conformité totale à sa politique régissant l’utilisation des tablettes et à renforcer la sécurité de ses terminaux avec IBM® Maas360, une solution UEM alimentée par l’IA. Elle gère désormais 2 000 à 3 000 tablettes pour un ensemble diversifié de bureaux de vente indépendants (en anglais « independent sales offices » ou ISO) répartis aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays.
Patiente en consultation virtuelle avec un médecin sur un ordinateur portable
United Family Healthcare
Afin de mieux protéger ses données et applications patients, et de se conformer aux réglementations, United Family Healthcare a déployé une plateforme d'opérations de sécurité alimentée par l'IA qui améliore la visibilité et accélère le temps nécessaire pour détecter, contenir et répondre aux attaques de ransomware grâce à l'utilisation de l'IA.
Ressources IBM X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Découvrez comment protéger vos collaborateurs et vos données contre les cyberattaques. Obtenez des informations plus approfondies sur les tactiques des pirates informatiques et des recommandations pour protéger votre organisation de manière proactive.
La puissance de l’IA : la sécurité
La recherche a montré que les organisations disposant d’une IA et d’une automatisation pour la sécurité entièrement déployées connaissaient une réduction des coûts liés aux violations de données s’élevant à 3 millions de dollars.
IBM AI Academy
Découvrez les éléments de l'IA d'entreprise, notamment la confiance, la transparence et la gouvernance.
Passez à l’étape suivante

Programmez un entretien avec un ou une représentante IBM pour parler des besoins de votre organisation en matière de sécurité et savoir comment des solutions alimentées par l’IA peuvent vous aider.

 Parler à un expert X-Force